Российский "Матч ТВ" больше не будет показывать матчи сборной Латвии

Крупнейший в России спортивный телеканал "Матч ТВ" больше не показывает матчи сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира, сообщает rusvesna.su.
Сообщается, что причиной являются украинские флаги, которые разрешено вывешивать в "Арена Рига", поскольку они приравниваются к латвийским флагам.
За одними из ворот в "Арена Рига" во время матча Латвия - Канада был вывешен большой украинский флаг с надписью: "Слава Украине! Героям слава!".
Сборная Латвии провела на чемпионате мира четыре игры, впереди ещё три в групповом турнире.
Чемпионат мира в Тампере и Риге завершится 28 мая.
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