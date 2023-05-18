Российский "Матч ТВ" больше не будет показывать матчи сборной Латвии

Сообщается, что причиной являются украинские флаги, которые разрешено вывешивать в "Арена Рига", поскольку они приравниваются к латвийским флагам.

За одними из ворот в "Арена Рига" во время матча Латвия - Канада был вывешен большой украинский флаг с надписью: "Слава Украине! Героям слава!".

Сборная Латвии провела на чемпионате мира четыре игры, впереди ещё три в групповом турнире.

Чемпионат мира в Тампере и Риге завершится 28 мая.

Фото: Ekrānšāviņš