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Российский "Матч ТВ" больше не будет показывать матчи сборной Латвии

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Хоккеисты сборной Латвии на матче с Канадой 12 мая 2023 года
Хоккеисты сборной Латвии на матче с Канадой 12 мая 2023 года Фото: Edijs Pālens/LETA

Крупнейший в России спортивный телеканал "Матч ТВ" больше не показывает матчи сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира, сообщает rusvesna.su.

Сообщается, что причиной являются украинские флаги, которые разрешено вывешивать в "Арена Рига", поскольку они приравниваются к латвийским флагам.

За одними из ворот в "Арена Рига" во время матча Латвия - Канада был вывешен большой украинский флаг с надписью: "Слава Украине! Героям слава!".

Сборная Латвии провела на чемпионате мира четыре игры, впереди ещё три в групповом турнире.

Чемпионат мира в Тампере и Риге завершится 28 мая.

Фото: Ekrānšāviņš

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