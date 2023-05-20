Видео ⟩ Почему некоторые смогли купить билеты на ЧМ по хоккею за полцены? Объясняет передача

Латвия - Казахстан

Как писал RUS TVNET, сегодня, 20 мая, сборная Латвии в "Арене Рига" сыграет с Казахстаном в шестом матче группы "В" на чемпионате мира по хоккею. В случае победы наша команда станет на шаг ближе к выходу в четвертьфинал турнира.

Матч между сборными Латвии и Казахстана начнётся в 20:20 и будет показан на LTV7. За ходом встречи также можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на RUS TVNET.

Сборная Латвии начала чемпионат с двух поражений, уступив Канаде (0:6) и Словакии (1:2), затем в дополнительное время обыграла чехов (4:3), а также Норвегию (2:1) и Словению (3:2).

Казахстан в первом матче обыграл Норвегию в серии буллитов, но затем потерпел поражения в матчах с фаворитами группы - Чехией (1:5), Швейцарией (0:5) и Канадой (1:5). В пятницу казахстанцы неожиданно обыграли сборную Словакии, одержав победу в серии буллитов - 4:3.

Сборные Латвии и Казахстана пять раз встречались на чемпионатах мира. Первые четыре матча завершились нашей победой, но в позапрошлом году в Риге казахстанцы выиграли в серии буллитов (3:2).

Если Словакия (против Словении и Норвегии) ​​и Чехия (против Норвегии) ​​не потеряют очки против номинально более слабых соперников, то Латвии для выхода в 1/4 финала нужна будет победа в основное время над Казахстаном и хотя бы ничья в основное время (одно очко) против Швейцарии.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.

Видео: Сюжет передачи на TV3 (на латышском языке)