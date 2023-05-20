Видео ⟩ Почему некоторые смогли купить билеты на ЧМ по хоккею за полцены? Объясняет передача

Большой резонанс в Интернете вызвало письмо, в котором Латвийская федерация хоккея (LHF) обратилась к специально отобранной публике с предложением купить билеты на матчи чемпионата мира со скидкой 50%.
Просочившееся электронное письмо адресовано членам LHF, клубам и хоккейному сообществу в целом. В нём указано, что при покупке билетов на матчи против Словении и Казахстана для получения скидки в 50% можно использовать код "SARAUJ".
В интервью TV3 глава латвийского организационного комитета Эдгар Бунцис пояснил, что федерация обеспокоена тем, что на матч между Швейцарией и Канадой было продано больше билетов, чем на матчи сборной Латвии.
"Вчера вечером мы приняли решение сделать скидки нашим самым близким друзьям - хоккейной общественности. Я считаю, что если бы мы предложили их всем, то болельщики, наверное, были бы ещё более недовольны. В целом, эта акция дала свои результаты, и мы ими довольны, - сказал Бунцис. - Основным фактором, который определил цену билетов, является стоимость проведения чемпионата. В нашем случае 90% доходов чемпионата будет приходиться на продажу билетов. Государство, к сожалению, не смогло помочь, и мы не получили поддержки в том размере, в котором мы просили".
Не все фанаты, с которыми связался телеканал, смирились с таким решением и, многие считают его несправедливым.
Латвия - Казахстан
Как писал RUS TVNET, сегодня, 20 мая, сборная Латвии в "Арене Рига" сыграет с Казахстаном в шестом матче группы "В" на чемпионате мира по хоккею. В случае победы наша команда станет на шаг ближе к выходу в четвертьфинал турнира.
Матч между сборными Латвии и Казахстана начнётся в 20:20 и будет показан на LTV7. За ходом встречи также можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на RUS TVNET.
Сборная Латвии начала чемпионат с двух поражений, уступив Канаде (0:6) и Словакии (1:2), затем в дополнительное время обыграла чехов (4:3), а также Норвегию (2:1) и Словению (3:2).
Казахстан в первом матче обыграл Норвегию в серии буллитов, но затем потерпел поражения в матчах с фаворитами группы - Чехией (1:5), Швейцарией (0:5) и Канадой (1:5). В пятницу казахстанцы неожиданно обыграли сборную Словакии, одержав победу в серии буллитов - 4:3.
Сборные Латвии и Казахстана пять раз встречались на чемпионатах мира. Первые четыре матча завершились нашей победой, но в позапрошлом году в Риге казахстанцы выиграли в серии буллитов (3:2).
Если Словакия (против Словении и Норвегии) и Чехия (против Норвегии) не потеряют очки против номинально более слабых соперников, то Латвии для выхода в 1/4 финала нужна будет победа в основное время над Казахстаном и хотя бы ничья в основное время (одно очко) против Швейцарии.
Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
Видео: Сюжет передачи на TV3 (на латышском языке)
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