Ирбе: вратарь Казахстана - крайне необычный игрок

Также Ирбе похвалил казахстанского вратаря Андрея Шутова, который неординарно защищает ворота. Накануне именно Шутов, отразив 48 бросков из 51, помог Казахстану обыграть Словакию в серии буллитов.

"Он особо не смотрит по сторонам, но во время музыкальных пауз он танцует, играет с шайбой, когда это необходимо. От него можно ожидать всего. Он очень талантлив, но ему нужно взять себя в руки, потому что если он это сделает, то сможет творить чудеса", - сказал тренер.

"Чрезвычайно необычный вратарь, я даже не помню, когда в последний раз видел такого раскованного вратаря. Может быть, в 1983 или 1984 году был один польский вратарь, который больше смотрел на трибуны, чем следил за игрой", - отметил Ирбе.

Сборная Латвии начала чемпионат с двух поражений, уступив Канаде (0:6) и Словакии (1:2), затем в дополнительное время обыграла чехов (4:3), а также Норвегию (2:1) и Словению (3:2).

Казахстан в первом матче обыграл Норвегию в серии буллитов, но затем потерпел поражения в матчах с фаворитами группы - Чехией (1:5), Швейцарией (0:5) и Канадой (1:5). В пятницу казахстанцы неожиданно обыграли сборную Словакии, одержав победу в серии буллитов - 4:3.