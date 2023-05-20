Ирбе: вратарь Казахстана - крайне необычный игрок

Матч мужской сборной Латвии по хоккею с Казахстаном будет ожесточенным и покажет характеры обеих команд, сказал в беседе с журналистами тренер вратарей сборной Латвии Артур Ирбе.
В субботу, 20 мая, в рамках чемпионата мира в "Арена Рига" сборная Латвии сыграет с Казахстаном и в случае победы приблизится к путевке в четвертьфинал. Игра начнется в 20:20.
Ворота Латвии в этом матче будет защищать Артур Шилов, который выйдет на лед уже шестой матч подряд.
"Сейчас важна каждая игра, поэтому в ворота нужно ставить того, у кого больше шансов на победу, - пояснил тренер. - Нам легко в этой ситуации, потому что есть два других вратаря, которые полностью командные игроки, поддерживают хорошую атмосферу и понимают ситуацию".
Говоря о следующем сопернике, Ирбе отметил, что в этом году Казахстан играет без легионеров или игроков, ранее имевших двойное гражданство, поэтому общий образ команды на площадке немного изменился.
"По сравнению с тем, что было раньше, у них более сильная команда. Это чувствуется и по игрокам, и по болельщикам. Команда уверена в себе, им нечего терять, только большее уважение можно завоевать. Их игра в большинстве и контратаки опасны, они играют достаточно организованно", - заключил он.
Также Ирбе похвалил казахстанского вратаря Андрея Шутова, который неординарно защищает ворота. Накануне именно Шутов, отразив 48 бросков из 51, помог Казахстану обыграть Словакию в серии буллитов.
"Он особо не смотрит по сторонам, но во время музыкальных пауз он танцует, играет с шайбой, когда это необходимо. От него можно ожидать всего. Он очень талантлив, но ему нужно взять себя в руки, потому что если он это сделает, то сможет творить чудеса", - сказал тренер.
"Чрезвычайно необычный вратарь, я даже не помню, когда в последний раз видел такого раскованного вратаря. Может быть, в 1983 или 1984 году был один польский вратарь, который больше смотрел на трибуны, чем следил за игрой", - отметил Ирбе.
Сборная Латвии начала чемпионат с двух поражений, уступив Канаде (0:6) и Словакии (1:2), затем в дополнительное время обыграла чехов (4:3), а также Норвегию (2:1) и Словению (3:2).
Казахстан в первом матче обыграл Норвегию в серии буллитов, но затем потерпел поражения в матчах с фаворитами группы - Чехией (1:5), Швейцарией (0:5) и Канадой (1:5). В пятницу казахстанцы неожиданно обыграли сборную Словакии, одержав победу в серии буллитов - 4:3.
В данный момент Швейцария с 12 очками в четырёх играх занимает первое место в группе "В", у Канады - 11 очков, у Чехии - 10 очков, а Латвия с 8 очками занимает четвёртое место. Далее следуют Словакия (5 очков), Казахстан (4 очка), Норвегия (4 очка) и Словения (0 очков).
Сборные Латвии и Казахстана пять раз встречались на чемпионатах мира. Первые четыре матча завершились нашей победой, но в позапрошлом году в Риге казахстанцы выиграли в серии буллитов (3:2).
Если Словакия (против Словении и Норвегии) и Чехия (против Норвегии) не потеряют очки против номинально более слабых соперников, то Латвии для выхода в 1/4 финала нужна будет победа в основное время над Казахстаном и хотя бы ничья в основное время (одно очко) против Швейцарии.
В понедельник, 23 мая, сборная Латвии в последнем групповом матче скрестит клюшки со Швейцарией.
Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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