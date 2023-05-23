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В Латгале в аварии погиб пешеход

rus.tvnet.lv/LETA
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Автомобиль после ДТП. Иллюстративное фото
Автомобиль после ДТП. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

В понедельник, 22 мая, в Латгале в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), в 19:57 спасатели выехали в Краславу, где произошло дорожно-транспортное происшествие. С помощью гидравлических инструментов пожарные освободили человека из-под автомобиля, после чего медики констатировали его смерть.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 150 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 13 человек. Среди пострадавших двое пешеходов, пятеро велосипедистов и четверо водителей электросамокатов.

За сутки на дорогах Латвии поймали восемь пьяных водителей, возбуждено шесть уголовных процессов.

Составлено 269 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, в том числе 143 - за превышение разрешенной скорости и шесть - за агрессивное вождение.

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