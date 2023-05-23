Под Краславой снова перевернулась лодка: продолжаются поиски человека

В 15:38 VUGD получила информацию о том, что в озере Окрас в Андрупенской волости Краславского края примерно в полукилометре от берега перевернулась лодка, в воде находятся два человека.

На месте спасатели установили, что один человек выплыл своими силами, а поиски второго закончились безрезультатно.

Как сообщалось, в минувшие выходные на озере Освас в том же крае также перевернулась лодка, погибли два человека.