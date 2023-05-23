Ассоциация журналистов: действия NEPLP угрожают свободе слова

Действия Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), который оштрафовал TVNET за неправильное, по мнению совета, использование слова "депортация", являются цензурой и угрожают свободе выражения, говорится в заявлении Латвийской ассоциации журналистов (LŽA).
Ассоциация призывает NEPLP немедленно отменить решение о наказании СМИ, не дожидаясь решения суда. Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам предложено начать расследование, не противоречат ли действия членов NEPLP положениям закона, гарантирующего свободу слова и мысли в Латвии.
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP ) постановил оштрафовать на сумму 8500 евро интернет-медиа TVNET GRUPA за неправильное, по мнению совета, использование слова "депортация". Это слово было использовано не самим СМИ, а дававшим интервью депутатом Сейма.
Как указано в решении NEPLP, при обсуждении возможных поправок к Закону об иммиграции в программе была представлена заведомо неточная информация о том, что возможные поправки к Закону об иммиграции предусматривают депортацию, или выдворение жителей Латвии из страны, если они не записались на сдачу экзамена на знание государственного языка и не подали заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.
Как отмечает LŽA, из текста решения NEPLP следует, что TVNET GRUPA фактически наказывается за действия политика, депутата Сейма и лидера партии "Стабильности!" Алексея Росликова, который использовал в интервью слово "депортация" и его интерпретацию, которую позже также использовали ведущие программы в своих вопросах, ссылаясь на предыдущее заявление Росликова.
По мнению NEPLP, использование и толкование этого слова, особенно в марте, "однозначно" ассоциируется у латвийского народа с депортацией населения в отдаленные районы СССР, поэтому его употребление "связано с негативными эмоциями по поводу оккупации страны и последующих репрессий в отношении граждан Латвии".
Попытки наказать СМИ за то, что интервьюируемый употребляет слово неточно, а не юридически или лингвистически неправильно, были бы само собой разумеющимися в авторитарной или тоталитарной стране, но - по крайней мере пока - не в Латвийской Республике, подчеркивает LŽA.
LŽA призывает членов NEPLP уважать Конституцию, а также закон, регулирующий деятельность NEPLP. Первая из целей этого закона заключается в том, чтобы "обеспечить свободу слова и выражения мнений, всеобщий доступ к общественно значимой информации и беспрепятственное поддержание и развитие свободного, демократического обсуждения. Предоставление каждому гражданину Латвии возможности самостоятельно формировать мнение о происходящих в стране процессах и тем самым способствовать его участию как члену демократического общества в выработке решений, связанных с этими процессами".
Как сообщалось, NEPLP постановил оштрафовать на сумму 8500 евро интернет-медиа TVNET GRUPA за неправильное, по мнению совета, использование слова "депортация". Это слово было использовано не самими СМИ, а дававшим интервью депутатом Сейма.
Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис заявил агентству LETA, что такие действия NEPLP подрывают основы демократии в Латвии.
СМИ обжалует решение NEPLP в суде.
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