Ассоциация журналистов: действия NEPLP угрожают свободе слова

По мнению NEPLP, использование и толкование этого слова, особенно в марте, "однозначно" ассоциируется у латвийского народа с депортацией населения в отдаленные районы СССР, поэтому его употребление "связано с негативными эмоциями по поводу оккупации страны и последующих репрессий в отношении граждан Латвии".

Попытки наказать СМИ за то, что интервьюируемый употребляет слово неточно, а не юридически или лингвистически неправильно, были бы само собой разумеющимися в авторитарной или тоталитарной стране, но - по крайней мере пока - не в Латвийской Республике, подчеркивает LŽA.

LŽA призывает членов NEPLP уважать Конституцию, а также закон, регулирующий деятельность NEPLP. Первая из целей этого закона заключается в том, чтобы "обеспечить свободу слова и выражения мнений, всеобщий доступ к общественно значимой информации и беспрепятственное поддержание и развитие свободного, демократического обсуждения. Предоставление каждому гражданину Латвии возможности самостоятельно формировать мнение о происходящих в стране процессах и тем самым способствовать его участию как члену демократического общества в выработке решений, связанных с этими процессами".

Как сообщалось, NEPLP постановил оштрафовать на сумму 8500 евро интернет-медиа TVNET GRUPA за неправильное, по мнению совета, использование слова "депортация". Это слово было использовано не самими СМИ, а дававшим интервью депутатом Сейма.

Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис заявил агентству LETA, что такие действия NEPLP подрывают основы демократии в Латвии.

СМИ обжалует решение NEPLP в суде.