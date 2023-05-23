За что NEPLP оштрафовал TVNET на 8500 евро: истинные отношения СМИ и властей в Латвии

Конечно, просить NEPLP быть независимым надзирателем за СМИ в Латвии необоснованно, потому что не-влияние на Совет подрывается буквально каждым созывом Сейма - состав NEPLP - это результат политического компромисса там, где не может быть компромиссов - в журналистике и медиа (ценности и обязанности).

Между тем обязанность NEPLP остается неизменной - среди прочего заботиться о безопасной среде для журналистов в Латвии, где не нужно бояться институциональной цензуры, даже если "надзиратель за СМИ" в настоящее время не может ее гарантировать из-за некомпетентности или политического влияния.

Ничего не изменилось - ограниченность и отсутствие знаний всегда были и будут самой большой угрозой существования демократического латвийского государства, а боязнь ошибок и наказания - гарантией самоцензуры и пассивности.

Должны ли были медиа во время пандемии подвергать цензуре мнения тех, кто считал научные прорывы или вакцины "заговором сильных мира сего против простого человека"?

В контексте российского вторжения в Украину запрещено ли СМИ освещать заявления военного преступника Путина, которые зачастую не имеют ничего общего с реальностью, расплывчаты, сбивают с толку и фактически призывают россиян к совершению преступлений против человечества?

Подрывает ли интервью BBC с сирийским массовым убийцей Башаром аль-Асадом, опубликованное без цензуры, основы демократии в Англии?