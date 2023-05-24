Видео ⟩ Эксперт: начальная фаза наступательной операции Украины началась

По его мнению, это также объясняет вторжение в Белгородскую область России так называемых добровольческих батальонов, которые состоят из россиян, воюющих на стороне Украины.

"В данном случае это было явно преднамеренно, и я думаю, что это делается для привлечения дополнительных российских сил в этот район", - заключил эксперт.

Он выразил сомнение в том, что вторжение в Белгородскую область могло быть осуществлено только добровольческими батальонами без ведома и поддержки украинской армии.

По словам эксперта, видя обещания Запада поставлять Украине новую военную технику, можно сделать вывод,

что страны поверили в возможность победы Украины и больше не верят в блеф российских ядерных угроз.

Уже сообщалось, что ранее беспилотник сбросил взрывное устройство на крышу здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Белгороде после 23:00 в понедельник, 22 мая, вызвав пожар.

Также стало известно, что легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус - российские граждане, воюющие на стороне Украины, - провели операцию на территории Белгородской области России по созданию "зоны безопасности" для защиты украинского гражданского населения.

Видео: Передача Rīta panorāma