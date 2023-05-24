В Лимбажском крае сальто на батуте едва не стоило жизни 10-летнему мальчику

Теперь из-за разрыва связок шеи все лето мальчик проведет в специальном приспособлении, которое будет фиксировать его спину и шею. Кроме того, без помощи матери ребенок не может ни поесть, ни спуститься по лестнице.

После случившегося семья мальчика призывает других родителей обратить внимание на риски, связанные с играми на батуте. Рассказать о случившемся они решили, чтобы другие родители знали о травмах, которые можно получить на нем.

"Я все время делал кувырки и сальто. И один раз прыгнул, приземлился на плечо… и все. Так шея и… Пошел домой, лег на диван и не мог пошевелиться", - рассказал Кришьянис. Через 10 минут в дом прибыла неотложная медицинская помощь, которую незамедлительно вызвала мама ребенка.

На волосок от смерти - так сказал хирург, увидев порванные шейные связки, пишет RUS LSM.

"Варианты были: коляска, смерть или наш вариант. Мы родились в рубашке, так сказал доктор", - призналась мама мальчика Криста Брамане.

"Сколько мы ни слышали, что батуты травмоопасны, но мы купили. Когда с тобой это случается, понимаешь, что в один миг, в одну секунду… Теперь мы все оценили. Батуты не рекомендую", - добавила она.

Когда Кришьяниса привезли в Детскую больницу, там находились еще два ребенка с травмами, полученными на батуте. Медики отметили: каждый четвертый ребенок, поступающий к ним с травмами, получает их на батуте.