Продажа "посольских" ваз и "Добро пожаловать в клуб!" Переписка послов после поражений от сборной Латвии

Посол Швейцарской Конфедерации в Латвии Мартен Мишле написал в своём Twitter, что хоккейный матч между Швейцарией и Латвией был захватывающим.

"Поздравляю LHF. В этот вечер латвийская хоккейная команда сражалась как львы с большим сердцем при поддержке отличной публики в "Арена Рига"! ...и спасибо латвийским болельщикам за цветы".

Посол Канады в Латвии отреагировал на это сообщение очень лаконичным "Добро пожаловать в клуб, друг!", напомнив, что он также испытал эту традицию.

В тот момент нависшей угрозы еще не ощущала посол Швеции в Латвии Карина Хеглунд: "Ничего личного, дорогие друзья, однако я все-таки надеюсь не присоединяться к вам после игры этим вечером", - поддержала она разговор послов. Как известно, Латвия в итоге обыграла Швецию со счетом 3:1.