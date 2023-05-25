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Продажа "посольских" ваз и "Добро пожаловать в клуб!" Переписка послов после поражений от сборной Латвии

rus.tvnet.lv
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Фото: SwissAmbRiga/"Twitter"

Латвийские хоккейные болельщики поддерживают традицию и после исторической игры 23 мая возложили цветы к посольству Швейцарии в знак благодарности за отличную игру. Посол Швейцарии в Латвии прокомментировал это событие, на что также отреагировал его коллега из Канады. На этом всё не закончилось.

Посол Швейцарской Конфедерации в Латвии Мартен Мишле написал в своём Twitter, что хоккейный матч между Швейцарией и Латвией был захватывающим.

"Поздравляю LHF. В этот вечер латвийская хоккейная команда сражалась как львы с большим сердцем при поддержке отличной публики в "Арена Рига"! ...и спасибо латвийским болельщикам за цветы".

Посол Канады в Латвии отреагировал на это сообщение очень лаконичным "Добро пожаловать в клуб, друг!", напомнив, что он также испытал эту традицию.

В тот момент нависшей угрозы еще не ощущала посол Швеции в Латвии Карина Хеглунд: "Ничего личного, дорогие друзья, однако я все-таки надеюсь не присоединяться к вам после игры этим вечером", - поддержала она разговор послов. Как известно, Латвия в итоге обыграла Швецию со счетом 3:1.

"Вы официально добавлены", - написал в Twitter после матча глава МИД Эдгар Ринкевич.

На следующий день посол Швейцарии предложил комплект ваз другим посольствам в Латвии. "Посольство Швейцарии продает комплект красивых ваз, использовались всего один раз. Заинтересованные посольства прошу связаться со мной лично" - написал Мишле.

Интерес к беседе послов выразили и их коллеги из посольства США, которые опубликовали в Twitter мем с Майклом Джексоном и попкорном:

Напомним, полуфинал Латвия - Канада пройдет в субботу, 27 мая, и начнется в 14:20. Победитель матча в финале встретится с сильнейшей командой пары США - Германия.

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