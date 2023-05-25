Латвийские хоккейные болельщики поддерживают традицию и после исторической игры 23 мая возложили цветы к посольству Швейцарии в знак благодарности за отличную игру. Посол Швейцарии в Латвии прокомментировал это событие, на что также отреагировал его коллега из Канады. На этом всё не закончилось.
Продажа "посольских" ваз и "Добро пожаловать в клуб!" Переписка послов после поражений от сборной Латвии
Посол Швейцарской Конфедерации в Латвии Мартен Мишле написал в своём Twitter, что хоккейный матч между Швейцарией и Латвией был захватывающим.
"Поздравляю LHF. В этот вечер латвийская хоккейная команда сражалась как львы с большим сердцем при поддержке отличной публики в "Арена Рига"! ...и спасибо латвийским болельщикам за цветы".
Absolutely breathtaking ice-hockey thriller tonight with #SUILAT #IIHFWorlds. Congratulations 🎈to @lhf_lv. #Latvia 🇱🇻 team fought like 🦁 with a big big ♥️, backed by incredible public in @ArenaRiga ! … and thanks to 🇱🇻 fans for the flowers 💐 pic.twitter.com/O1mLYh8h1a— Ambassador Martin Michelet🇨🇭 (@SwissAmbRiga) May 23, 2023
Посол Канады в Латвии отреагировал на это сообщение очень лаконичным "Добро пожаловать в клуб, друг!", напомнив, что он также испытал эту традицию.
Welcome to the club my friend! 🏒 💐— Kevin Rex 🍁 (@Kev_Rex) May 23, 2023
В тот момент нависшей угрозы еще не ощущала посол Швеции в Латвии Карина Хеглунд: "Ничего личного, дорогие друзья, однако я все-таки надеюсь не присоединяться к вам после игры этим вечером", - поддержала она разговор послов. Как известно, Латвия в итоге обыграла Швецию со счетом 3:1.
"Вы официально добавлены", - написал в Twitter после матча глава МИД Эдгар Ринкевич.
Ambassador, you are officially admitted :)— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 25, 2023
На следующий день посол Швейцарии предложил комплект ваз другим посольствам в Латвии. "Посольство Швейцарии продает комплект красивых ваз, использовались всего один раз. Заинтересованные посольства прошу связаться со мной лично" - написал Мишле.
For sale from @SwissEmbRiga , (to diplomats in 🇱🇻only), a set of beautiful flower vases, served only once. Interested Embassies, please contact me in DM pic.twitter.com/K713R8g4AW— Ambassador Martin Michelet🇨🇭 (@SwissAmbRiga) May 26, 2023
Интерес к беседе послов выразили и их коллеги из посольства США, которые опубликовали в Twitter мем с Майклом Джексоном и попкорном:
May 26, 2023
Напомним, полуфинал Латвия - Канада пройдет в субботу, 27 мая, и начнется в 14:20. Победитель матча в финале встретится с сильнейшей командой пары США - Германия.
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