"Плакали все": драматичная история рождения двойни в машине NMPD

Этот момент, эти пять минут, за которые было сделано все возможное, чтобы преждевременно рожденный ребенок начал дышать, нашим медикам показались бесконечностью. Однако малышка задышала, и когда она наконец разревелась, у медиков тоже покатились слезы.

В тот момент на отдаленной остановке на обочине шоссе, когда маленькая Ребекка, весившая чуть более полутора килограммов, приветствовала мир, все в машине неотложной помощи плакали.

Далее - дорога к ближайшей больнице. Однако уже спустя несколько часов, по решению врача, из Риги к двойняшкам направляются две бригады неонатологов специализированного медицинского центра NMPD. Это один из специальных ресурсов службы, который в любое время суток спешит в латвийские больницы, чтобы спасти новорожденных и перевести их в специализированные неонатальные отделения в Риге.

В машине этой бригады находится инкубатор, который можно перемещать на специальных носилках, куда помещают малыша при транспортировке и где при необходимости можно проводить как искусственную вентиляцию легких, так и другие жизнеобеспечивающие манипуляции.

Специализированный автомобиль также оснащен специальным устройством для гипотермии, позволяющим снизить температуру тела ребенка для обеспечения поддержания жизнедеятельности, а также энцефалографом, анализирующим деятельность головного мозга и помогающим следить за состоянием здоровья новорожденного во время транспортировки.

Так, двойняшки сладко спали каждый в своем инкубаторе, и всю дорогу за ними наблюдали неонатологи NMPD, а также медсестры-неонатологи. Уже известно, что малыши хорошо себя чувствуют в больнице и совсем скоро смогут отправиться домой.

Спасибо 451-й и 453-й бригадам Службы неотложной медицинской помощи за работу по этому вызову, а также врачам Центра оперативного управления и специалистам специализированного медицинского центра! Ваша работа спасает жизни.