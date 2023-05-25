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"Плакали все": драматичная история рождения двойни в машине NMPD
Фото: ako photography/Shutterstock
rus.tvnet.lv
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Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) в своем Facebook поделилась эмоциональной историей, как двойняшки - мальчик и девочка - рвались на свет и родились в машине службы. События той ночи разворачивались очень драматично.

Приводим перевод поста NMPD

Звонок в 113 уже свидетельствовал, что роды начнутся в любой момент. Это были двойняшки, которых мама носила под сердцем и которые должны были отпраздновать свой день рождения только после Лиго. Но роды начались почти на два месяца раньше срока и слишком быстро... В этот момент на грани жизни и смерти могли оказаться сразу трое: беременность высокого риска и довольно сложная ситуация, поэтому бригада службы со включенными маячками и воем сирен буквально летела по ночному шоссе.

35 километров до места вызова в сельской местности. Идут минуты, в голове у медиков возникают различные сценарии, поэтому еще по дороге они звонят обеспокоенному отцу, чтобы быть в курсе хода родов.

Его голос и сказанное моментально дают понять - ситуация очень серьезная, будут необходимы дополнительные силы, поэтому на помощь была вызвана еще одна бригада службы. 

Прибыв в квартиру, медики молниеносно стабилизировали состояние будущей мамочки, и она была доставлена в оперативное медицинское транспортное средство, в котором было не только все необходимое, чтобы возвращать людей после клинической смерти, но и все, чтобы принять роды. Вскоре после этого прибыла вторая бригада NMPD, которая присоединилась к будущей мамочке в той же машине, чтобы уже в составе и под надзором трех медиков направиться в ближайший стационар. 

Нужно успеть! Просто успеть. 

Педаль газа вдавлена до упора в пол, но из-за лесистой местности маневры должны быть очень осторожными. Вдруг посреди дороги появляется статная рыжая косуля. Объезжаем ее медленнее и едем дальше, но через километр еще один рогатый перебегает дорогу перед фарами автомобиля нашей команды. И так, словно приветствуя малышей, которые так хотят скорее познакомиться с миром и своими родителями, дикие животные снова и снова встречаются по пути и вдоль обочин дороги.

Внезапно, когда пройдено больше половины пути, приходится остановиться на обочине на автобусной остановке. Началось! Роды начались, и больше ждать нельзя было. 

Спустя короткое мгновенье вот уже он - первый нетерпеливый малыш. 

Пронзительным криком о себе объявляет легкий как пушинка, весом всего два килограмма, Роберт. Первый поцелуй матери, а затем, завернутый в одеяло, как маленький мышонок в коконе, Роберт попадает в заботливые руки нашего врача. Ждем вторую - сестренку!

Однако сестренка задерживается, не идет... От напряжения воздух становится густым, как туман за окном. Звонок в наш Центр оперативного управления, а там дежурный специалист, врач - опытный профессионал в таких ситуациях - дает указания, что и как делать дальше. После долгого ожидания и манипуляций - вот она, девочка.

Девочка не плачет. Тишина. Она не дышит, крошечное тельце окрасилось в синеватый цвет. Идут секунды, но ни одного крика. Идут минуты, и она все еще не дышит. 

Этот момент, эти пять минут, за которые было сделано все возможное, чтобы преждевременно рожденный ребенок начал дышать, нашим медикам показались бесконечностью. Однако малышка задышала, и когда она наконец разревелась, у медиков тоже покатились слезы. 

В тот момент на отдаленной остановке на обочине шоссе, когда маленькая Ребекка, весившая чуть более полутора килограммов, приветствовала мир, все в машине неотложной помощи плакали.

Далее - дорога к ближайшей больнице. Однако уже спустя несколько часов, по решению врача, из Риги к двойняшкам направляются две бригады неонатологов специализированного медицинского центра NMPD. Это один из специальных ресурсов службы, который в любое время суток спешит в латвийские больницы, чтобы спасти новорожденных и перевести их в специализированные неонатальные отделения в Риге.

В машине этой бригады находится инкубатор, который можно перемещать на специальных носилках, куда помещают малыша при транспортировке и где при необходимости можно проводить как искусственную вентиляцию легких, так и другие жизнеобеспечивающие манипуляции. 

Специализированный автомобиль также оснащен специальным устройством для гипотермии, позволяющим снизить температуру тела ребенка для обеспечения поддержания жизнедеятельности, а также энцефалографом, анализирующим деятельность головного мозга и помогающим следить за состоянием здоровья новорожденного во время транспортировки.

Так, двойняшки сладко спали каждый в своем инкубаторе, и всю дорогу за ними наблюдали неонатологи NMPD, а также медсестры-неонатологи. Уже известно, что малыши хорошо себя чувствуют в больнице и совсем скоро смогут отправиться домой.

Спасибо 451-й и 453-й бригадам Службы неотложной медицинской помощи за работу по этому вызову, а также врачам Центра оперативного управления и специалистам специализированного медицинского центра! Ваша работа спасает жизни.

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