"Плакали все": драматичная история рождения двойни в машине NMPD

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) в своем Facebook поделилась эмоциональной историей, как двойняшки - мальчик и девочка - рвались на свет и родились в машине службы. События той ночи разворачивались очень драматично.
Приводим перевод поста NMPD
Звонок в 113 уже свидетельствовал, что роды начнутся в любой момент. Это были двойняшки, которых мама носила под сердцем и которые должны были отпраздновать свой день рождения только после Лиго. Но роды начались почти на два месяца раньше срока и слишком быстро... В этот момент на грани жизни и смерти могли оказаться сразу трое: беременность высокого риска и довольно сложная ситуация, поэтому бригада службы со включенными маячками и воем сирен буквально летела по ночному шоссе.
35 километров до места вызова в сельской местности. Идут минуты, в голове у медиков возникают различные сценарии, поэтому еще по дороге они звонят обеспокоенному отцу, чтобы быть в курсе хода родов.
Его голос и сказанное моментально дают понять - ситуация очень серьезная, будут необходимы дополнительные силы, поэтому на помощь была вызвана еще одна бригада службы.
Прибыв в квартиру, медики молниеносно стабилизировали состояние будущей мамочки, и она была доставлена в оперативное медицинское транспортное средство, в котором было не только все необходимое, чтобы возвращать людей после клинической смерти, но и все, чтобы принять роды. Вскоре после этого прибыла вторая бригада NMPD, которая присоединилась к будущей мамочке в той же машине, чтобы уже в составе и под надзором трех медиков направиться в ближайший стационар.