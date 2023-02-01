"Папа, дыши": звонок сына в неотложку, спасший жизнь отцу

З: Ну дыши, пожалуйста, дыши! Папа, пожалуйста, дыши! (Слышны всхлипы, усилия, как сын делает массаж сердца.) Подождите, он вздохнул.

В: Тогда поворачиваем его снова на бок. И микрофон ко рту, чтобы я слышала, как дышит!

З: У рта. Нет, он не дышит... Нет, сейчас сделал вздох.

В: Хорошо, вздохнул, следующий вздох?

(Пять секунд тишины.)

В: Нет.

З: Нет, есть. Сейчас.

В: Хорошо, дальше?

З: Он не дышит. Нет, сейчас снова набрал воздух. Я вам каждый раз буду говорить, когда он будет вдыхать.

В: Да, именно так, так мне и говорите.

З: Папа...

В: Теперь нет...

З: Пап...

В: Нет... Тогда на спину и снова делаем массаж. Бригада едет к вам, и я у телефона! Уже поняли, как его делать. Тогда начинаем. Я считаю, вы массируете! Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

В:... (Продолжает считать в определенном ритме.) Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

(Слышны всхлипывания и усилия, как сын делает массаж сердца. Наш врач диспетчерского центра продолжает считать. Она ничего не говорит, но считает до десяти в определенном ритме. Это продолжается три минуты.)

В: Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...