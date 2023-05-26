Витолиньш: "Нам удалось совершить маленькое чудо"

Также часто упоминаются латвийские фанаты и их активность, а в одном СМИ латвийских болельщиков даже назвали сумасшедшими. Aftonbladet.se пишет, что перед игрой шведские хоккеисты были полностью уверены в победе, а вратарь Ларс Юханссон сказал: "Мы значительно лучшая команда".

После матча голкипер был уже не таким самоверенным: "Это очень сложно. Это было определённо не то, чего мы ожидали. Невероятно грустно".

Вот что говорит о матче один из лидеров сборной Латвии на ЧМ-2023 Родриго Аболс: "Магия турнира в том, что это только один матч. Если бы игралось семь матчей, чтобы выявить сильнейшую команду, то они могли победить нас, но это всего лишь один матч, и сегодня лучшими были мы".

"Я очень горжусь и, может быть, даже не до конца осознал, что произошло на самом деле. Я никогда раньше не играл с такой командой", - признался Аболс в беседе с журналистами.