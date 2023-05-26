Витолиньш: "Нам удалось совершить маленькое чудо"

Проигрыш от Латвии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею шведы воспринимают как фиаско и употребляют именно это слово. Оно появилось на всех порталах.
Также часто упоминаются латвийские фанаты и их активность, а в одном СМИ латвийских болельщиков даже назвали сумасшедшими. Aftonbladet.se пишет, что перед игрой шведские хоккеисты были полностью уверены в победе, а вратарь Ларс Юханссон сказал: "Мы значительно лучшая команда".
После матча голкипер был уже не таким самоверенным: "Это очень сложно. Это было определённо не то, чего мы ожидали. Невероятно грустно".
Вот что говорит о матче один из лидеров сборной Латвии на ЧМ-2023 Родриго Аболс: "Магия турнира в том, что это только один матч. Если бы игралось семь матчей, чтобы выявить сильнейшую команду, то они могли победить нас, но это всего лишь один матч, и сегодня лучшими были мы".
"Я очень горжусь и, может быть, даже не до конца осознал, что произошло на самом деле. Я никогда раньше не играл с такой командой", - признался Аболс в беседе с журналистами.
Один из героев латвийской сборной вратарь Артур Шилов, который в матче против Швеции отразил 40 бросков по свом воротам, отметил, что полуфинальный матч с Канадой придётся играть совсем на другом уровне.
"Нужно будет выйти на другой уровень. Придется выходить на другой уровень. Первый матч мы провели не на своём уровне. Мы готовы бороться за каждый сантиметр на льду", - пообещал Шилов.
Напомним, сборная Латвии стартовала на чемпионате мира с двух поражений - от Канады со счётом 0:6 и от Словакии со счётом 1:2. Затем подопечные Харийса Витолиньша одержали шесть побед подряд и сенсационно вышли в полуфинал турнира.
"Нам удалось совершить маленькое чудо. Оно останется в истории Латвии с золотыми буквами, но чемпионат продолжается. Команда готова к следующему шагу", - сказал Витолиньш.
В 1/2 финала латвийские хоккеисты встретятся с национальной командой Канады. Игра состоится 27 мая в Тампере. Начало в 14:20.
В другом полуфинале сборная США скрестит клюшки с командой Германии. Матч также пройдёт 27 мая в Тампере и начнётся в 18:20.
Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
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