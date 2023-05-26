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Военный источник: корабль РФ пострадал после атаки морского беспилотника ВСУ

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Десантный корабль "Калининград" в Черном море. Иллюстративное фото
Десантный корабль "Калининград" в Черном море. Иллюстративное фото Фото: Vitaly Nevar/TASS

Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" получил повреждения в результате атаки украинских морских беспилотников в Черном море, сообщил источник в военных кругах.

25 мая в Telegra,-каналах появилось видео, на котором видно, как украинский беспилотный катер наносит удар по кораблю "Иван Хурс" Черноморского флота России.

Запись появилась, в том числе, и на неофициальном канале украинских военнослужащих "Оперативный ЗСУ".

Источник "Украинской правды" подтвердил подлинность видео и заявил, что в результате удара российское судно получило повреждения.

"Он не затонул, но был подбит, имеются значительные повреждения корпуса и оборудования. В настоящее время русские спешат его отремонтировать", - сказал источник.

Минобороны России сообщило, что утром в среду разведывательный корабль атаковали украинские скоростные беспилотные катера.

В российском министерстве утверждали, что все беспилотники были уничтожены в 140 километрах к северо-востоку от Босфора. Было опубликовано видео, на котором видно, как по беспилотному катеру стреляют, после чего виден взрыв.

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