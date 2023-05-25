Крупнейший в мире военный корабль, американский авианосец Gerald R. Ford, в среду прибыл в Осло, разозлив визитом Россию, которая назвала это "нелогичной и вредной" демонстрацией силы.
Видео ⟩ Крупнейший в мире авианосец Gerald R. Ford прибыл в Осло, разозлив Россию
The aircraft carrier USS #GeraldRFord arrived in #Oslo today. Watch the stunning video of the largest warship in the world in the Oslo Fjord, taken from a Norwegian Bell 412 helicopter. Welcome, @Warship_78 – we look forward to cooperation and joint training. #StrongerTogether pic.twitter.com/vSEPTgaCUd— Norwegian Armed Forces | Forsvaret (@Forsvaret_no) May 24, 2023
337-метрой военный корабль в сопровождении эскорта зашел в фьорд Осло и останется там на несколько дней, после чего отправится в Арктику для участия в маневрах, сообщают норвежские СМИ.
"Визит авианосца и присутствие авианосца - уникальная возможность для развития нашего сотрудничества и тесной работы с нашим самым важным союзником - Соединенными Штатами", - говорится в сообщении норвежской армии.
Посольство России резко осудило визит корабля.
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