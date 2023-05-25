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Видео ⟩ Крупнейший в мире авианосец Gerald R. Ford прибыл в Осло, разозлив Россию

rus.tvnet.lv
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Авианосец Gerald R. Ford
Авианосец Gerald R. Ford Фото: NTB/Scanpix

Крупнейший в мире военный корабль, американский авианосец Gerald R. Ford, в среду прибыл в Осло, разозлив визитом Россию, которая назвала это "нелогичной и вредной" демонстрацией силы.

337-метрой военный корабль в сопровождении эскорта зашел в фьорд Осло и останется там на несколько дней, после чего отправится в Арктику для участия в маневрах, сообщают норвежские СМИ.

"Визит авианосца и присутствие авианосца - уникальная возможность для развития нашего сотрудничества и тесной работы с нашим самым важным союзником - Соединенными Штатами", - говорится в сообщении норвежской армии.

Посольство России резко осудило визит корабля.

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