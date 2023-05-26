Видео ⟩ "Нереальные эмоции": Порзиньгис после исторического матча со Швецией

"Я нечасто посещал хоккейные матчи. В последних двух играх в качестве зрителя я получил эмоции, которых не испытывал уже давно. Нереальная радость и честь - быть латвийцем", - сказал Порзиньгис, который также присутствовал на предыдущей игре латвийской сборной против Швейцарии.

В последние дни игры латвийской сборной по хоккею на чемпионате мира в "Арена Рига" посетили и другие известные спортсмены, такие как баскетболист Давис Бертанс и теннисистка Алёна Остапенко.

"Мы все должны быть едины и поддерживать друг друга. Я разговаривал со многими хоккеистами, которые будут поддерживать нас [латвийскую баскетбольную команду] в контрольных матчах и на чемпионате мира. Спорт нас всех объединяет, и это самое крутое", - сказал баскетболист.

Видео: Порзиньгис после исторического матча со Швецией

Выдающийся турнир проводит капитан латвийской хоккейной команды Каспар Даугавиньш, объявивший о завершении карьеры в сборной в прошлом году после Олимпийских игр в Пекине, но вернувшийся в сборную этой весной.

"Я не очень разбираюсь в хоккее, но мне кажется, что он икона латвийского хоккея. Другие могут обидеться, но для меня он лицо латвийского хоккея. Он играет давно и заслуживает похвалы", - добавил Порзиньгис.

Как сообщалось, сборная Латвии впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею, обыграв в 1/4 финала команду Швеции.

Матч прошёл в "Арена Рига" и завершился победой латвийской сборной со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).