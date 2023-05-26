В Риге организуют публичные показы полуфинала и финала ЧМ по хоккею

Как сообщили агентству LЕТА в Рижской думы, самоуправление в сотрудничестве с организаторами чемпионата перенесет официальную фан-зону чемпионата из "Арена Рига" на Домскую площадь и Эспланаду. Мероприятия начнутся в субботу в 13:00 и в воскресенье в 14:00.

Домскую площадь преобразят и приспособят для просмотра матчей, чтобы создать комфортную и дружескую атмосферу, а на Эспланаде разместят большой экран.

До вчерашнего дня официальной фан-зоной была "Арена Рига", где рижане и гости города имели возможность вместе смотреть матчи на больших экранах и наслаждаться хоккейной атмосферой. Отныне фан-зона больше не будет располагаться в указанном месте.

Как сообщалось, в четверг, 25 мая, мужская сборная Латвии по хоккею обыграла сборную Швеции в четвертьфинале чемпионата мира в Риге, впервые в истории выйдя в полуфинал.

Латвия завоевала победу со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Полуфинальный матч сборной Латвии запланирован на субботу, 27 мая, в Тампере, где они сразятся с канадскими хоккеистами.

Чемпионат мира, который совместно принимают финский город Тампере и Рига, проходит с 12 по 28 мая.

Rīga, ciešā sadarbībā ar čempionāta rīkotājiem, organizēs pusfināla un arī fināla spēļu tiešraižu publisko skatīšanos Doma laukumā un Esplanādē.



Doma laukumu pielāgots spēļu tiešraižu vērošanai, tāpat arī tiks izvietots lielais ekrāns Esplanādē!



Hokejs pilsētā paliek! 🇱🇻🏒 — Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 26, 2023