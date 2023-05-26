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В Риге организуют публичные показы полуфинала и финала ЧМ по хоккею

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Хоккейные болельщики во время матча Латвия - Канада в фан-зоне у "Арена Рига"
Хоккейные болельщики во время матча Латвия - Канада в фан-зоне у "Арена Рига" Фото: Ieva Leiniša/LETA

В Риге планируется организовать публичный просмотр полуфинальных и финальных матчей чемпионата мира по хоккею в прямом эфире.

Как сообщили агентству LЕТА в Рижской думы, самоуправление в сотрудничестве с организаторами чемпионата перенесет официальную фан-зону чемпионата из "Арена Рига" на Домскую площадь и Эспланаду. Мероприятия начнутся в субботу в 13:00 и в воскресенье в 14:00.

Домскую площадь преобразят и приспособят для просмотра матчей, чтобы создать комфортную и дружескую атмосферу, а на Эспланаде разместят большой экран.

До вчерашнего дня официальной фан-зоной была "Арена Рига", где рижане и гости города имели возможность вместе смотреть матчи на больших экранах и наслаждаться хоккейной атмосферой. Отныне фан-зона больше не будет располагаться в указанном месте.

Как сообщалось, в четверг, 25 мая, мужская сборная Латвии по хоккею обыграла сборную Швеции в четвертьфинале чемпионата мира в Риге, впервые в истории выйдя в полуфинал.

Латвия завоевала победу со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Полуфинальный матч сборной Латвии запланирован на субботу, 27 мая, в Тампере, где они сразятся с канадскими хоккеистами.

Чемпионат мира, который совместно принимают финский город Тампере и Рига, проходит с 12 по 28 мая.

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