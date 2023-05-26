Даугавиньш: Мы были в долгу перед фанатами, которые потратили много денег на билеты

Сборная Латвии по хоккею годами верила, что сможет преодолеть барьер четвертьфинала чемпионата мира, но чего-то всегда не хватало, признал после выхода в 1/2 финала капитан команды Каспар Даугавиньш.
Сборная Латвии в 1/4 финала обыграла команду Швеции со счётом 3:1, впервые в своей истории завоевав путёвку в полуфинал чемпионата мира.
"В течение многих лет мы верили, что сможем это сделать, но всегда чего-то не хватало", - сказал Даугавиньш, для которого это уже 11-й чемпионат мира.
"Однако мы верили, мы много работали, мы продолжали идти вперёд, и благодаря характеру команды это окупилось. Теперь мы идём шаг за шагом и посмотрим, что получится".
35-летний Даугавиньш забросил три шайбы и сделал три голевые передачи в восьми матчах этого турнира. Начало турнира было тяжёлым, так как на старте чемпионата мира было пережито два поражения. Отступать было некуда, надо было начинать выигрывать.
"Мы были прижаты к стенке у себя дома. Мы были в долгу перед фанатами, которые покупали билеты, тратили много денег, чтобы прийти посмотреть на нас. Мы боролись звено за звеном, период за периодом - и теперь мы здесь".
Даугавиньш с 40 результативными очками (19+21) догнал Лауриса Дарзиньша (24+16) - рекордсмена сборной Латвии на чемпионатах мира.
На турнире гарантированы ещё две игры - полуфинал и матч за медали. В этих матчах у Даугавиньша есть возможность стать самым результативным игроком Латвии в истории чемпионатов мира.
Капитан команды похвалил вратаря Артура Шилова, который в восьми играх турнира пропускал в среднем две шайбы и отразил 92,6% бросков соперника.
"Очевидно, что Артур - большая часть успеха нашей команды. Он спасает нас, когда мы совершаем ошибки, но нам удаётся их ограничивать. Их становится всё меньше и меньше, что даёт нам шанс".
В 1/2 финала латвийские хоккеисты встретятся с национальной командой Канады. Игра состоится 27 мая в Тампере. Начало в 14:20.
В другом полуфинале сборная США скрестит клюшки с командой Германии. Матч также пройдёт 27 мая в Тампере и начнётся в 18:20.
Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!