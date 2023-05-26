Даугавиньш: Мы были в долгу перед фанатами, которые потратили много денег на билеты

Сборная Латвии в 1/4 финала обыграла команду Швеции со счётом 3:1, впервые в своей истории завоевав путёвку в полуфинал чемпионата мира.

"В течение многих лет мы верили, что сможем это сделать, но всегда чего-то не хватало", - сказал Даугавиньш, для которого это уже 11-й чемпионат мира.

"Однако мы верили, мы много работали, мы продолжали идти вперёд, и благодаря характеру команды это окупилось. Теперь мы идём шаг за шагом и посмотрим, что получится".

35-летний Даугавиньш забросил три шайбы и сделал три голевые передачи в восьми матчах этого турнира. Начало турнира было тяжёлым, так как на старте чемпионата мира было пережито два поражения. Отступать было некуда, надо было начинать выигрывать.

"Мы были прижаты к стенке у себя дома. Мы были в долгу перед фанатами, которые покупали билеты, тратили много денег, чтобы прийти посмотреть на нас. Мы боролись звено за звеном, период за периодом - и теперь мы здесь".