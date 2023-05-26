Латвийский олимпийский комитет против отстранения Карлиса Лейниекса

По словам президента Латвийского баскетбольного союза Раймонда Вейониса, больно слышать, что у спорта в публичном пространстве плохая репутация, поэтому, по его мнению, необходимо принимать кардинальные решения, которые создадут правильные сигналы и наметят изменения. Однако он подчеркнул, что решения должны быть правовыми и законными, чтобы ЛОК мог продолжить свою работу и проголосовать за временное руководство ЛОК на следующей сессии ассамблеи через шесть недель.

Члены ЛОК поддержали это предложение, и до следующей внеочередной сессии ассамблеи правление ЛОК продолжит действовать в составе одного человека - Лейниекса.

Планируется, что выборы президента ЛОК пройдут 11 июля. У членов ЛОК будет две недели и четыре дня, чтобы выдвинуть кандидатов на пост президента ЛОК.

В ходе сессии члены ЛОК также решили, что президенту и генеральному секретарю ЛОК не будет разрешено занимать оплачиваемую должность, должность члена правления или члена совета в капитальных компаниях с долей ЛОК.

Членами ЛОК также было принято решение о наделении исполнительного комитета полномочиями на проведение переговоров с другими ведущими спортивными организациями о возможной разработке единой модели управления и модели финансирования.

На сессии также обсуждались вопросы относительно обнародованной информации о возможном конфликте интересов в деятельности президента ЛОК, об улучшении сотрудничества в государственном секторе спортивной индустрии и разработке модели управления, об отзыве генерального секретаря ЛОК, а также о возможном исполнении обязанностей членов правления ЛОК и проведении выборов членов правления.

В первоначальную повестку также входил вопрос об отзыве президента ЛОК, но на прошлой неделе Тикмерс сам подал в отставку, "взяв на себя ответственность, а также с целью защитить латвийских спортсменов и свою семью от закулисных интриг и необоснованных обвинений".

После отставки Тикмерса его функции выполняет Лейниекс, фактически возглавлявший ЛОК последние несколько недель, так как Тикмерс находится на больничном после операции.