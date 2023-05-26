Латвийский олимпийский комитет против отстранения Карлиса Лейниекса

На внеочередной сессии генеральной ассамблеи Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) в пятницу, 26 мая, делегаты проголосовали против отстранения Карлиса Лейниекса от должности генерального секретаря ЛОК.
Против отстранения Лейниекса проголосовали 55 делегатов, за - 39 делегатов.
В ходе дебатов адвокат Лаурис Лиепа заявил, что после отставки президента в комитете осталось одно должностное лицо. Поэтому, если бы с должности был снят генеральный секретарь, организация осталась бы без юридического представительства, так как нет правления.
Президент Федерации плавания Айвар Платонов, который является одним из инициаторов отстранения Лейниекса, зачитал заявления трех федераций - плавания, волейбола и велоспорта - относительно отставки Лейниекса. Платонов указал, что правление состоит из президента и генерального секретаря и оба работают рука об руку, поэтому должны работать или оба члена правления, или ни один.
При этом он отметил, что заявления президента и генерального секретаря в публичном пространстве разнятся. По оценке Платонова, в настоящее время ЛОК "уплыл" в неверном направлении, а не в том, за которое проголосовали члены, когда три года назад избирали президента Жоржа Тикмерса и Лейниекса.
Лейниекс признал, что не обсудил несколько решений с членами комитета, и это также стало причиной подачи заявления о его отстранении. Однако он подчеркнул, что внес свой вклад в изменение работы и направления ЛОК. Он также напомнил, что в ближайшее время у ЛОК запланированы важные мероприятия, участие и проведение которых может оказаться под угрозой, если организация останется без главы.
По словам президента Латвийского баскетбольного союза Раймонда Вейониса, больно слышать, что у спорта в публичном пространстве плохая репутация, поэтому, по его мнению, необходимо принимать кардинальные решения, которые создадут правильные сигналы и наметят изменения. Однако он подчеркнул, что решения должны быть правовыми и законными, чтобы ЛОК мог продолжить свою работу и проголосовать за временное руководство ЛОК на следующей сессии ассамблеи через шесть недель.
Члены ЛОК поддержали это предложение, и до следующей внеочередной сессии ассамблеи правление ЛОК продолжит действовать в составе одного человека - Лейниекса.
Планируется, что выборы президента ЛОК пройдут 11 июля. У членов ЛОК будет две недели и четыре дня, чтобы выдвинуть кандидатов на пост президента ЛОК.
В ходе сессии члены ЛОК также решили, что президенту и генеральному секретарю ЛОК не будет разрешено занимать оплачиваемую должность, должность члена правления или члена совета в капитальных компаниях с долей ЛОК.
Членами ЛОК также было принято решение о наделении исполнительного комитета полномочиями на проведение переговоров с другими ведущими спортивными организациями о возможной разработке единой модели управления и модели финансирования.
На сессии также обсуждались вопросы относительно обнародованной информации о возможном конфликте интересов в деятельности президента ЛОК, об улучшении сотрудничества в государственном секторе спортивной индустрии и разработке модели управления, об отзыве генерального секретаря ЛОК, а также о возможном исполнении обязанностей членов правления ЛОК и проведении выборов членов правления.
В первоначальную повестку также входил вопрос об отзыве президента ЛОК, но на прошлой неделе Тикмерс сам подал в отставку, "взяв на себя ответственность, а также с целью защитить латвийских спортсменов и свою семью от закулисных интриг и необоснованных обвинений".
После отставки Тикмерса его функции выполняет Лейниекс, фактически возглавлявший ЛОК последние несколько недель, так как Тикмерс находится на больничном после операции.
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