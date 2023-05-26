Выборы президента: СЗК не раскроет своего решения до последнего дня

На вопрос о том, ожидаются ли изменения в правительстве после выборов, политик ответил, что комментировать это могут только представители правительства, а не СЗК. Политик высказал позицию, что действующая власть недееспособна и цикл президентских выборов наглядно это демонстрирует.

"Принципиальные разногласия в правительстве наметились и по многим другим вопросам. Коалиция очень слаба. Это видят не только политики, ежедневно вовлеченные в этот процесс, но и общественность. Изменится ли что-то, надо спрашивать у них самих. Кандидаты и партийные лидеры считают, что все в порядке, время покажет, так ли это на самом деле", - подытожил Валайнис.

Председатель правления СЗК, депутат Сейма, парламентский секретарь Арманд Краузе заявил, что президентские выборы и возможные изменения в правительстве - это процессы, которые нельзя связывать воедино.

Краузе подчеркнул, что в данный момент следует сконцентрироваться на избрании лучшего из кандидатов. Политик рассказал, что СЗК встречается с кандидатами в порядке их публичного заявления. Уже состоялись переговоры с выдвинутым "Объединенным списком" Пиленсом и кандидатом от партии "Прогрессивные" Пинто, а во вторник запланирована встреча с кандидатом от "Нового Единства" Ринкевичем.

Затем СЗК сможет сравнить претендентов и решить, за кого голосовать 31 мая. Партийный союз может объявить о своем решении перед голосованием или же политическое решение станет известно только после объявления результатов голосования, отметил политик оппозиционной партии.

Отвечая на вопрос, будет ли президент выбран 31 мая, или же потребуются повторные выборы в июне, Краузе выразил надежду, что президент будет избран сразу.

Комментируя вероятность изменений в правительстве, Краузе указал, что в данном случае возможны оба варианта - могут произойти изменения, а может ничего не измениться. В то же время видно, что коалиция не способна полноценно работать в Сейме с 54 голосами, что подтвердил и недавний пример отсутствия кворума на парламентской сессии - для качественной работы нужно не менее 60 голосов, отметил председатель СЗК.