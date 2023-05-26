"Стабильности!" может не поддержать ни одного кандидата в президенты

Высока вероятность того, что партия "Стабильности!" не поддержит ни одного кандидата на президентских выборах, заявил председатель фракции в Сейме Алексей Росликов.
Он отметил, что в понедельник, 29 мая, в 16:00 партия встретится с кандидатом в президенты от "Объединенного списка", предпринимателем Улдисом Пиленсом.
На вопрос, почему "Стабильности!" не пригласила на встречу двух других кандидатов, политик объяснил, что с Эдгаром Ринкевичем, кандидатом от "Нового Единства", было трудно разговаривать, поскольку фракция "Нового Единства" заявила, что партия "Стабильности!" находится вне круга общения.
"Мы не пойдем к "Новому Единству" просить милостыню! Если "Новому Единству" кажется, что оно самостоятельно справится с президентскими выборами, конечно", - сказал Росликов.
Что касается Элины Пинто, кандидата от "Прогрессивных", то Росликов похвалил ее как профессионала с большими способностями, но у нее практически нет шансов победить на этих выборах.
Поэтому "Стабильности!" решила выслушать Пиленса и, возможно, проголосовать за него, но на данный момент у партии нет выраженных симпатий ни к одному кандидату.
По словам Росликова, если появится президент, который выступит за весь народ Латвии и будет способен говорить о недостатках и слабых местах коалиции, которых достаточно, "За стабильность!" поддержит его.
"Мы видим, что трем партиям - "Объединенному списку", Национальному объединению и "Новому Единству" - сосуществовать достаточно сложно.
Конечно, мы хотим видеть президента, который выдвинул бы другого, более дееспособного премьер-министра, чем Кришьянис Кариньш", - сказал Росликов.
Как сообщалось, "Объединенный список" выдвинул на пост президента Улдиса Пиленса, "Прогрессивные" - Элину Пинто, а "Новое Единство" -Эдгара Ринкевича.
Действующий президент Эгил Левитс сначала согласился, а затем отказался баллотироваться на второй срок, так как не смог заручиться единогласной поддержкой коалиции.
Президентские выборы состоятся 31 мая.
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