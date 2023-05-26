"Стабильности!" может не поддержать ни одного кандидата в президенты

Он отметил, что в понедельник, 29 мая, в 16:00 партия встретится с кандидатом в президенты от "Объединенного списка", предпринимателем Улдисом Пиленсом.

На вопрос, почему "Стабильности!" не пригласила на встречу двух других кандидатов, политик объяснил, что с Эдгаром Ринкевичем, кандидатом от "Нового Единства", было трудно разговаривать, поскольку фракция "Нового Единства" заявила, что партия "Стабильности!" находится вне круга общения.

"Мы не пойдем к "Новому Единству" просить милостыню! Если "Новому Единству" кажется, что оно самостоятельно справится с президентскими выборами, конечно", - сказал Росликов.

Что касается Элины Пинто, кандидата от "Прогрессивных", то Росликов похвалил ее как профессионала с большими способностями, но у нее практически нет шансов победить на этих выборах.

Поэтому "Стабильности!" решила выслушать Пиленса и, возможно, проголосовать за него, но на данный момент у партии нет выраженных симпатий ни к одному кандидату.

По словам Росликова, если появится президент, который выступит за весь народ Латвии и будет способен говорить о недостатках и слабых местах коалиции, которых достаточно, "За стабильность!" поддержит его.

"Мы видим, что трем партиям - "Объединенному списку", Национальному объединению и "Новому Единству" - сосуществовать достаточно сложно.

Конечно, мы хотим видеть президента, который выдвинул бы другого, более дееспособного премьер-министра, чем Кришьянис Кариньш", - сказал Росликов.

Как сообщалось, "Объединенный список" выдвинул на пост президента Улдиса Пиленса, "Прогрессивные" - Элину Пинто, а "Новое Единство" -Эдгара Ринкевича.

Действующий президент Эгил Левитс сначала согласился, а затем отказался баллотироваться на второй срок, так как не смог заручиться единогласной поддержкой коалиции.

Президентские выборы состоятся 31 мая.