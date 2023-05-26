Видео ⟩ Пабрикс подарил цветы послу Швеции: фанаты празднуют победу сборной Латвии

На этот раз у посольства Швеции было гораздо больше народу, а Карин Хоглунд, посол скандинавской страны в Латвии посвятила болельщикам теплые слова.

"Латвия заслужила победу, и я надеюсь, что вы дойдете до конца!" - сказала посол Швеции.

Некоторые фанаты рассказали, что уже купили билеты в Тампере, в то время как другие выразили надежду, что 26 мая будет объявлено официальным выходным днем.

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Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс также опубликовал в своем Twitter фотографию с послом Швеции.

"Я был первым, кто подарил цветы послу Швеции, которая достойно представила свою страну, приветствуя латвийских болельщиков у дверей посольства", - написал Пабрикс.

Izdevās pirmajam pasniegt ziedus Zviedrijas vēstniecei, kura godam pārstāvēja savu valsti, sagaidot Latvijas līdzjutējus pie vēstniecības durvīm:) #hokejs2023 pic.twitter.com/fuCmtba6g3 — Artis Pabriks (@Pabriks) May 25, 2023