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Видео ⟩ Пабрикс подарил цветы послу Швеции: фанаты празднуют победу сборной Латвии

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Артис Пабрикс с послом Швеции
Артис Пабрикс с послом Швеции Фото: Artis Pabriks/"Twitter"

После триумфа сборной Латвии по хоккею над сборной Швеции, эйфория болельщиков не знала границ. Радость и гордость за наших хоккеистов пронизывала всю Латвию. Болельщики сборной, как уже принято после крупных побед, отправились возложить цветы к посольству страны проигравшей команды.

На этот раз у посольства Швеции было гораздо больше народу, а Карин Хоглунд, посол скандинавской страны в Латвии посвятила болельщикам теплые слова.

"Латвия заслужила победу, и я надеюсь, что вы дойдете до конца!" - сказала посол Швеции.

Некоторые фанаты рассказали, что уже купили билеты в Тампере, в то время как другие выразили надежду, что 26 мая будет объявлено официальным выходным днем.

Подробнее смотрите в сюжете!

Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс также опубликовал в своем Twitter фотографию с послом Швеции.

"Я был первым, кто подарил цветы послу Швеции, которая достойно представила свою страну, приветствуя латвийских болельщиков у дверей посольства", - написал Пабрикс.

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