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Известно, какую премию за завоёванную бронзу может получить сборная Латвии

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Хоккеисты сборной Латвии
Хоккеисты сборной Латвии Фото: Edijs Pālens/LETA

Сборная Латвии по хоккею за третье место на чемпионате мира по хоккею может получить примерно 102 000 евро, сообщила агентству LETA заместитель директора департамента спорта Министерства образования и науки Анда Мичуле.

Она пояснила, что согласно правилам Кабинета министров о призовых местах на чемпионатах мира для взрослых, Латвия за третье место может претендовать на денежную премию в размере 102 447 евро.

Денежная премия предусмотрена для всей команды - спортсменов, их тренеров, обслуживающих спортсменов спортивных сотрудников, в том числе спортивных врачей и обслуживающего персонала.

В то же время Латвийская хоккейная федерация за завоеванное право стартовать в финальном турнире чемпионата мира для взрослых может претендовать на денежное вознаграждение в размере до 106 716 евро, сказал Мичуле.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в Twitter сообщил, что вопрос о премировании хоккейной сборной будет рассмотрен на заседании правительства во вторник, 30 мая.

Как сообщалось, сборная Латвии по хоккею в воскресенье выиграла бронзу чемпионата мира-2023, обыграв в дополнительное время сборную США с результатом 4:3.

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