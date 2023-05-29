Сборная Латвии в воскресенье, 29 мая, завоевала победу в матче чемпионата мира за бронзу, обыграв США со счетом 4:3 в дополнительное время.

Для Латвии это первая медаль на чемпионате мира.

"Скоро Буркина-Фасо (страна в западной Африке) будет занимать призовые места. Сто процентов никогда бы не выиграли они (хоккеисты сборной Латвии) бронзу, если бы Россия участвовала. Это вообще кошмар! Авторитет первенства мира без России и Беларуси никуда не годится, падает", - считает Кожевников, которого цитируют российские спортивные порталы.

64-летний Кожевников раньше играл на позиции нападающего.

Россия и Беларусь пропустили два чемпионата мира подряд и не будут участвовать в чемпионате мира 2024 года в Чехии.

Галерея: Матч за бронзу Чемпионата мира по хоккею: Латвия - США