"Бронза - новое золото". Чему нас научит успех сборной Латвии?

Ну и, конечно же, Харийс Витолиньш - дирижёр этого ансамбля, который долгие годы оставался в тени Олега Знарка. "Для нас бронза - это маленькое золото", - сказал он после победы над США.

Чему нас научит успех сборной Латвии? Что сборная - это имена и фамилии. Научит ведь?

Рихард Букартс Фото: AP/Scanpix

Чему ещё хотелось бы, чтобы нас научил успех сборной Латвии на чемпионате мира?

Что носить цветы к посольствам проигравших команд - это нормально. Это стало уже доброй традицией. Хватит ворчать на эту тему. Если это не обижает послов, которые выходили к подвыпившим болельщикам, то вас, диванные аналитики, чем это оскорбляет?

Ещё хотелось бы, чтобы бронза сборной Латвии научила Латвийское телевидение устранять проблемы со звуком во время трансляций матчей, чтобы не приходилось слышать истошный крик комментатора "VĀRTI!!!!" за несколько секунд до самого гола.

Хотелось бы также, чтобы в будущем о решении Сейма объявить выходной в честь успеха сборной предупреждали заранее, а не когда дети разбужены, одеты и находятся на полпути в закрытый детский сад.

"Эта победа была так важна для нашей страны! Мы так сплочены, как не были с момента восстановления независимости. В этом заслуга всех ребят в команде. Это то, что мы хотели сделать. Чтобы в стране не было споров, чтобы все были едины. Мы чувствовали, что можем это сделать, поэтому пути назад не было", - сказал после исторической победы над США Рихард Букартс.

Чему нас научит успех сборной Латвии? Чтобы мы в Латвии стали едины. Научит ведь?