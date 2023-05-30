"Бронза - новое золото". Чему нас научит успех сборной Латвии?

Историческая медаль сборной Латвии - не только самое яркое событие прошедшего чемпионата мира по хоккею, но и одно из самых ярких событий в латвийском спорте. Как минимум за последние несколько лет. Эмоции улеглись, герои вернулись на родину. Пришло время спросить себя - чему нас, жителей Латвии, научит успех нашей команды?
Для тех, кто всё пропустил (ну а вдруг?), в воскресенье, 28 мая, в матче за третье место команда Харийса Витолиньша в овертайме обыграла сборную США (4:3 ОТ). Эта победа принесла Латвии первую в истории страны медаль чемпионата мира.
Турнир для сборной Латвии начался не лучшим образом, а вместе с тем было интересно наблюдать за реакцией комментаторов в социальных сетях. Вот среднестатистическая выдержка:
- Латвия - Канада (0:6): "Боже мой, позорище какое!"
- Латвия - Словакия (1:2): "Ясно, понятно! Хорошо, что не купил на это билеты"
- Латвия - Чехия (4:3): "Халява!"
- Латвия - Норвегия (2:1): "Отскочили! Если мы у Норвегии выигрываем еле-еле..."
- Латвия - Словения (3:2): "Словения? Где это вообще?"
- Латвия - Казахстан (7:0): "Вот это да! Молодцы, красивая игра!"
- Латвия - Швейцария (4:3): "А-а-а-а! Наши в четвертьфинале! Где купить билеты на Швецию?"
- Латвия - Швеция (3:1): "Боже, я плачу!!! С детства за Латвию!"
- Латвия - Канада (2:4): "Канадцам тупо повезло. Купленные судьи! Через год возьмём золото!"
- Латвия - США (4:3): "Dievs, svētī Latviju!"
Чему нас научит успех сборной Латвии? Болеть за свою сборную не только после побед. Научит ведь?
Во время чемпионата мира активизировались российские спортивные сайты, которые искусственно делали вид, что чемпионат неинтересный и что без участия России турнир неполноценный. Кстати, почему именно Россия не участвует, ни один российский сайт не указал.
Интересно также, как перед началом турнира всё те же российские сайты пророчили латвийской сборной провал из-за того, что рижское "Динамо" не выступает в КХЛ, а игрокам приходится слоняться по европейским лигам. Бронзовая медаль сборной Латвии изменила риторику - оказывается, успех сборной связан с тем, что КХЛ все эти годы подготавливала наших игроков и вот они выстрелили.
Методичку российской пропаганды подхватили и некоторые местные комментаторы, которые почти под каждой новостью об успехе латвийской команды писали: "Интересно, а если бы Россия участвовала в турнире, то на каком месте была бы Латвия?".
Этот вопрос о России и её спортивном "величии" невероятно раздражал и напоминал пресловутое "Где вы были 8 лет?".
Кстати, о "величии" российской хоккейной сборной. За последние 10 лет сборная России дважды играла в финале чемпионата мира (победа в 2014-м и серебро в 2015-м). Столько же раз за тот же отрезок времени до решающего матча доходила Швейцария. Но что-то я не помню, чтобы швейцарцы на каждом углу кричали о своём величии.
Чему нас научит успех сборной Латвии? Что российскую пропаганду не стоит воспринимать серьёзно. Научит ведь?
Чемпионат мира в Риге и Тампере сделал так, что фамилию "Шилов" знают практически в любом доме Латвии. Круто и то, что 22-летний вратарь "Ванкувера" по итогам турнира был признан самым ценным игроком (MVP) и лучшим вратарём чемпионата мира 2023 года. А самой популярной кричалкой по итогам года, скорее всего, станет - Šilovs mūris ("Шилов - стена").
Были и другие фамилии в составе сборной Латвии, которые вошли в историю. Например, защитник Кристиан Рубин, который прилетел из-за океана накануне матча заключительного тура группового этапа против Швейцарии и уже на следующий день вышел на лёд. Именно Рубин забросил две шайбы (в том числе победную) в матче за бронзовые медали.
А ещё Рихард Букартс и капитан команды Каспар Даугавиньш, который год назад завершил карьеру в сборной, но затем передумал и вернулся. Даугавиньш и Рихард Букартс побили рекорд результативности латвийской хоккейной команды в истории чемпионатов мира.
35-летний Даугавиньш в 10 играх набрал 7 очков (три гола и четыре передачи). Для капитана команды это был 11-й чемпионат мира в карьере. Всего в 71 игре он набрал 41 очко (19+22), что является новым рекордом сборной Латвии на чемпионатах мира. До этого самым результативным игроком был Лаурис Дарзиньш (24+16), который в этом году работал ассистентом главного тренера сборной Латвии.
Что касается Рихарда Букартса, то он стал рекордсменом сборной Латвии по количеству очков, набранных за один турнир - 11 очков (три гола и восемь передач). До этого рекорд принадлежал вышеупомянутому Дарзиньшу и Олегу Знарку (по 10 очков за турнир).
Ну и, конечно же, Харийс Витолиньш - дирижёр этого ансамбля, который долгие годы оставался в тени Олега Знарка. "Для нас бронза - это маленькое золото", - сказал он после победы над США.
Чему нас научит успех сборной Латвии? Что сборная - это имена и фамилии. Научит ведь?
Чему ещё хотелось бы, чтобы нас научил успех сборной Латвии на чемпионате мира?
Что носить цветы к посольствам проигравших команд - это нормально. Это стало уже доброй традицией. Хватит ворчать на эту тему. Если это не обижает послов, которые выходили к подвыпившим болельщикам, то вас, диванные аналитики, чем это оскорбляет?
Ещё хотелось бы, чтобы бронза сборной Латвии научила Латвийское телевидение устранять проблемы со звуком во время трансляций матчей, чтобы не приходилось слышать истошный крик комментатора "VĀRTI!!!!" за несколько секунд до самого гола.
Хотелось бы также, чтобы в будущем о решении Сейма объявить выходной в честь успеха сборной предупреждали заранее, а не когда дети разбужены, одеты и находятся на полпути в закрытый детский сад.
"Эта победа была так важна для нашей страны! Мы так сплочены, как не были с момента восстановления независимости. В этом заслуга всех ребят в команде. Это то, что мы хотели сделать. Чтобы в стране не было споров, чтобы все были едины. Мы чувствовали, что можем это сделать, поэтому пути назад не было", - сказал после исторической победы над США Рихард Букартс.
Чему нас научит успех сборной Латвии? Чтобы мы в Латвии стали едины. Научит ведь?
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