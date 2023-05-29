Нагрузка на мобильную связь вокруг памятника Свободы - выше, чем на Новый год

Видео: у памятника Свободы болельщики и сборная исполняют гимн

"Поскольку возле памятника Свободы собралось очень большое количество болельщиков, и многие из них хотели подключиться к прямой телетрансляции и активно использовали социальные сети, чтобы поделиться своими эмоциями, нагрузка на сеть мобильной связи была очень высокой"", - сказал представитель Tele2 Оскарс Фирманис.

Уна Ахуна-Озола, представитель Bite Latvija, также подтвердила агентству LETA, что в районе памятника Свободы наблюдалась на 50% более высокая загрузка базовых станций.

В то же время она отметила, что Bite Latvija открыла дополнительное покрытие 3G в радиосети, чтобы присутствующим было легче совершать звонки.

По словам представителя Bite, сейчас ситуация стабилизировалась.

С другой стороны, представитель Latvijas Mobilais Telefons (LMT) сообщил агентству LETA, что глобальных нарушений связи в сети не наблюдается, но, конечно, вблизи памятника Свободы можно наблюдать значительно более высокую нагрузку на связь.

"Мы увеличили пропускную способность сети в непосредственной близости, но приглашаем людей насладиться положительными эмоциями лично, а не по телефону", - сказал представитель LMT.

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LETA уже сообщало, что в понедельник, 29 мая, прямая трансляция Латвийского телевидения (LTV) с приветствия сборной Латвии по хоккею с чемпионата мира по хоккею была сорвана, а сигнал с памятника Свободы не поступал.

Агентство LETA выяснило, что прямая трансляция была прервана из-за большого интернет-трафика.