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Фото, видео ⟩ Десятки тысяч людей встречают сборную Латвии по хоккею в центре Риги
Десятки тысяч людей встречают сборную Латвии по хоккею в центре Риги Фото: Juris Lisovs/TVNET
rus.tvnet.lv LETA
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  • Спецрейс airBaltic с хоккеистами сделал круг над площадью у памятника Свободы
  • Встречать хоккеситов в центре Риги собрались десятки тысяч человек
  • Центр столицы временно парализован

После исторического достижения на Чемпионате мира по хоккею сборная Латвии сегодня, 29 мая, вернулась домой. Торжественное мероприятие началось в 13:00 у памятника Свободы. Это настоящий фейерверк эмоций! RUS TVNET собирает самое интересное.

Видео: Латвийские хоккеисты вернулись домой

Около 12:00 в Рижском аэропорту были заметны приготовления к посадке самолета с хоккеистами. Подготовили даже красную ковровую дорожку!

Галерея: Сборную Латвии по хоккею встречают дома после бронзы на Чемпионате мира

Спецрейс airBaltic с хоккеистами сделал круг над площадью у памятника Свободы в Риге.

Самолет airBaltic с хоккеистами сборной Латвии пролетает над Ригой
Самолет airBaltic с хоккеистами сборной Латвии пролетает над Ригой Фото: Фото очевидца

Приземлились!

Команду готовы встречать! 

Сборную Латвии по хоккею встречают дома после бронзы на Чемпионате мира
Сборную Латвии по хоккею встречают дома после бронзы на Чемпионате мира Фото: Jānis Škapars/TVNET

Наконец из самолета появились хоккеисты! 

Галерея: Сборная Латвии по хоккею вернулась домой после завоевания бронзы на чемпионате мира 

Некоторые поклонники пришли встречать спортсменов с транспарантами
Некоторые поклонники пришли встречать спортсменов с транспарантами Фото: Jānis Škapars/TVNET
В Латвии встречают сборную по хоккею
В Латвии встречают сборную по хоккею Фото: Jānis Škapars/TVNET

У памятника Свободы собрались десятки тысяч человек

По наблюдениям LETA, встречать латвийских хоккеистов у памятника Свободы в Риге собрались десятки тысяч человек!

Места, отведенные для зрителей возле памятника, переполнены людьми, на прилегающих улицах и близлежащих площадях также многолюдно, к памятнику продолжают стекаться любители хоккея. У памятника уже нет места, поэтому люди сидят вдоль канала и в других местах.

Поток людей парализовал улицы вокруг площади Бривибас, начиная от Центрального вокзала, Верманского сада и в других направлениях. Общественный транспорт тоже забит людьми.

Как отмечает агентство LETA, у пары прибывших были проблемы со здоровьем, и им требовалась медицинская помощь.

Фото: Juris Lisovs/ TVNET
Фото: Juris Lisovs/ TVNET
Латвийцы встречают сборную Латвии по хоккею
Латвийцы встречают сборную Латвии по хоккею Фото: Juris Lisovs / TVNET

Рядом с памятником установлены сцена, большой экран и звукоусиливающая аппаратура, а за памятником, в начале бульвара Бривибас, между двумя фонарными столбами вывешен огромный латвийский флаг.

Кстати, имейте в виду, что из-за мероприятия в центре Риги ограничено движение.

Высшие должностные лица государства примут латвийскую хоккейную команду

Сегодня в 16:00 президент Эгил Левитс, спикер Сейма Эдвард Смилтенс и премьер-министр Кришьянис Кариньш выразят благодарность игрокам сборной Латвии по хоккею, сообщили Государственная канцелярия и спикер Сейма.

Мероприятие пройдет в Рижском замке.

У Латвии - первая бронза за всю историю участия в чемпионатах мира

Напомним, сборная Латвии в овертайме одержала победу над командой США и завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею!

Матч прошел на стадионе "Нокиа Арена" в Тампере и завершился победой сборной Латвии в дополнительное время со счетом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0).

​Для Латвии этот чемпионат стал самым успешным в истории. До сих пор лучшим результатом было седьмое место, завоеванное трижды.

В честь латвийских хоккеистов, завоевавших бронзовые медали на чемпионате мира, в воскресенье незадолго до полуночи Сейм принял решение объявить понедельник, 29 мая, праздничным днем.

Таким образом, в закон о праздничных, памятных и отмечаемых днях внесены изменения, чтобы понедельник был выходным днем.

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