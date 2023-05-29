Фото, видео ⟩ Десятки тысяч людей встречают сборную Латвии по хоккею в центре Риги

- Спецрейс airBaltic с хоккеистами сделал круг над площадью у памятника Свободы
- Встречать хоккеситов в центре Риги собрались десятки тысяч человек
- Центр столицы временно парализован
После исторического достижения на Чемпионате мира по хоккею сборная Латвии сегодня, 29 мая, вернулась домой. Торжественное мероприятие началось в 13:00 у памятника Свободы. Это настоящий фейерверк эмоций! RUS TVNET собирает самое интересное.
Видео: Латвийские хоккеисты вернулись домой
Около 12:00 в Рижском аэропорту были заметны приготовления к посадке самолета с хоккеистами. Подготовили даже красную ковровую дорожку!
Галерея: Сборную Латвии по хоккею встречают дома после бронзы на Чемпионате мира
Спецрейс airBaltic с хоккеистами сделал круг над площадью у памятника Свободы в Риге.
Приземлились!
Команду готовы встречать!
Наконец из самолета появились хоккеисты!
Галерея: Сборная Латвии по хоккею вернулась домой после завоевания бронзы на чемпионате мира
У памятника Свободы собрались десятки тысяч человек
По наблюдениям LETA, встречать латвийских хоккеистов у памятника Свободы в Риге собрались десятки тысяч человек!
Места, отведенные для зрителей возле памятника, переполнены людьми, на прилегающих улицах и близлежащих площадях также многолюдно, к памятнику продолжают стекаться любители хоккея. У памятника уже нет места, поэтому люди сидят вдоль канала и в других местах.
Поток людей парализовал улицы вокруг площади Бривибас, начиная от Центрального вокзала, Верманского сада и в других направлениях. Общественный транспорт тоже забит людьми.
Как отмечает агентство LETA, у пары прибывших были проблемы со здоровьем, и им требовалась медицинская помощь.