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Видео ⟩ Собрались 30 000! Смотрите самые яркие моменты встречи сборной Латвии

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После исторического достижения на Чемпионате мира по хоккею сборная Латвии сегодня, 29 мая, вернулась домой.  В Риге их встречала большая толпа болельщиков. По оценкам Государственной полиции, у памятника Свободы сборную приветствовали 30 000 болельщиков.

Около 12:30 в аэропорту "Рига" приземлился самолет национальной сборной, окрашенный в цвета латвийского флага.

Дав небольшие интервью средствам массовой информации, хоккеисты сели в автобус, на маршрутном экране которого было написано: "Команда мечты 2023".

Затем хоккеисты отправились к памятнику Свободы, где их приветствовали тысячи латвийских любителей хоккея, а также группа Prāta vētra, которая пригласила некоторых игроков на сцену.

Галерея: Выступление группы Prāta vētra

После встречи у памятника Свободы хоккеисты отправились к президенту страны.

Галерея: Латвийскую хоккейную сборную встречают в аэропорту "Рига"

Галерея: Тысячи болельщиков приветствуют сборную Латвии по хоккею у памятника Свободы

В воскресенье сборная Латвии в матче за третье место обыграла в Тампере сборную США со счетом 4:3.

Это самый успешный чемпионат мира в истории Латвии. Ранее самым высоким достижением латвийских хоккеистов на мировом первенстве было седьмое место.

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