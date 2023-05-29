Видео ⟩ Собрались 30 000! Смотрите самые яркие моменты встречи сборной Латвии

Около 12:30 в аэропорту "Рига" приземлился самолет национальной сборной, окрашенный в цвета латвийского флага.

Дав небольшие интервью средствам массовой информации, хоккеисты сели в автобус, на маршрутном экране которого было написано: "Команда мечты 2023".

Затем хоккеисты отправились к памятнику Свободы, где их приветствовали тысячи латвийских любителей хоккея, а также группа Prāta vētra, которая пригласила некоторых игроков на сцену.

Галерея: Выступление группы Prāta vētra

После встречи у памятника Свободы хоккеисты отправились к президенту страны.

Галерея: Латвийскую хоккейную сборную встречают в аэропорту "Рига"

Галерея: Тысячи болельщиков приветствуют сборную Латвии по хоккею у памятника Свободы

В воскресенье сборная Латвии в матче за третье место обыграла в Тампере сборную США со счетом 4:3.

Это самый успешный чемпионат мира в истории Латвии. Ранее самым высоким достижением латвийских хоккеистов на мировом первенстве было седьмое место.