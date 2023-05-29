Видео ⟩ Как полиция сопровождала сборную из аэропорта к памятнику Свободы

Галерея: Путь сборной Латвии от аэропорта до памятника Свободы

"Для нас большая честь и удовольствие приветствовать сегодня дома и встречать нашу великую, героическую сборную Латвии по хоккею. Мы гордимся от всего сердца, Латвия может это сделать!С высоко поднятой головой, улыбками и силой, которую дала нам сборная Латвии - вперед. Наша страна - Латвия!" - написала Государственная полиция.

По данным Государственной полиции, в понедельник, 29 мая, у памятника Свободы в Риге собралось не менее 30 000 болельщиков.

Пресс-секретарь полиции Симона Гравите сообщила, что в целом мероприятие прошло без значительных происшествий, однако полиция продолжает следить за общественным порядком и безопасностью в городе.

Видео: Сборная прибывает в Ригу

Видео: Тысячи болельщиков приветствуют сборную Латвии по хоккею у памятника Свободы

Десятки тысяч латвийцев собрались сегодня у памятника Свободы в Риге, чтобы приветствовать сборную Латвии, завоевавшую бронзовые медали чемпионата мира по хоккею.

Площадь у памятника была переполнена, заполнены также прилегающие улицы и площади.

В воскресенье, 28 мая, сборная Латвии в матче за третье место обыграла в Тампере сборную США со счетом 4:3.

Это самый успешный чемпионат мира в истории Латвии. Ранее самым высоким достижением латвийских хоккеистов на мировом первенстве было седьмое место.

Галерея: Тысячи болельщиков приветствуют сборную Латвии по хоккею у памятника Свободы