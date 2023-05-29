Видео ⟩ Кариньш подарил сборной уникальный подарок, его преподносят главам правительств

Президент Эгил Левитс на церемонии вручения медалей подчеркнул, что победа в матче за бронзовые медали на чемпионате мира навсегда останется в памяти народа. Он также сослался на статью в одном из СМИ, в которой говорилось, что Канада выиграла титул чемпиона мира, но настоящее золото завоевала Латвия.

Видео: Награждение хоккеистов в Рижском замке

Президент отметил, что медали вручаются игрокам за захватывающую и драматичную игру, силу воли, командный дух, выносливость и мотивацию а также подчеркнул, что сборная подарила народу ощущение единства.

"Такие моменты редки в истории, и один из них вы подарили нам вчера", - сказал Левитс.

Сборную Латвии за праздник для всей страны поблагодарил и премьер-министр Кришьянис Кариньш, подчеркнув, что основой успеха стали командная работа и самоотверженность.