Видео ⟩ Кариньш подарил сборной уникальный подарок, его преподносят главам правительств

29 мая, после приветствия хоккейной сборной у памятника Свободы, хоккеисты и тренеры отправились в Рижский замок, где в их честь было проведено торжественное мероприятие. В Рижском замке игроки и тренеры сборной Латвии по хоккею были удостоены медалей президента Латвии, а премьер-министр Кришьянис Кариньш подарил спортсменам галстуки, которые обычно дарят главам правительств.
Президент Эгил Левитс на церемонии вручения медалей подчеркнул, что победа в матче за бронзовые медали на чемпионате мира навсегда останется в памяти народа. Он также сослался на статью в одном из СМИ, в которой говорилось, что Канада выиграла титул чемпиона мира, но настоящее золото завоевала Латвия.
Видео: Награждение хоккеистов в Рижском замке
Президент отметил, что медали вручаются игрокам за захватывающую и драматичную игру, силу воли, командный дух, выносливость и мотивацию а также подчеркнул, что сборная подарила народу ощущение единства.
"Такие моменты редки в истории, и один из них вы подарили нам вчера", - сказал Левитс.
Сборную Латвии за праздник для всей страны поблагодарил и премьер-министр Кришьянис Кариньш, подчеркнув, что основой успеха стали командная работа и самоотверженность.
"У памятника Свободы были молодые семьи, молодежь, пожилые люди. У всех блестели и сияли глаза. Вы возродили веру людей в себя, потому что верили друг в друга и в победу. Вы передали эту веру дальше. Спасибо вам за вдохновение", - сказал Кариньш.
Видео: Хоккеисты на площади у памятника Свободы
Главный тренер сборной Харийс Витолиньш подчеркнул, что команда старалась и может гордиться этим. По его мнению, игроки сборной – это команда с большой буквы, к тому же они сумели объединить своим трудом латвийский народ.
"Думаю, ребята только сейчас это понимают и видят, каково это, сколько людей нас встретили и были счастливы. Планка немного поднялась, и мы должны постараться ее удержать. Все только начинается", - сказал тренер.
Капитан национальной сборной Каспар Даугавиньш заявил, что вначале никто из команды не верил, что они смогут завоевать медали чемпионата. От имени команды он выразил гордость за то, что игра может объединить нацию.
Галерея: Жители приветствуют сборную Латвии по хоккею
"Были победы и поражения. Мы гордимся тем, что находимся здесь в присутствии президента и получаем награды, но гораздо приятнее выйти перед народом и получить поддержку. Мы надеемся, что сможем и дальше объединять всю страну", - сказал Даугавиньш.
Как сообщалось, в воскресенье сборная Латвии в матче за третье место обыграла в Тампере сборную США со счетом 4:3.
Это самый успешный чемпионат мира в истории Латвии. Ранее самым высоким достижением латвийских хоккеистов на мировом первенстве было седьмое место.
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