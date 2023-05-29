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Видео ⟩ Родные Шилова не могут смотреть за игрой внука в прямом эфире

rus.tvnet.lv
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Дедушка и бабушка Шилова
Дедушка и бабушка Шилова Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В интервью Латвийскому телевидению бабушка и дедушка вратаря мужской сборной Латвии по хоккею Артура Шилова признались, что не могут смотреть прямые трансляции игр, сказав, что для них это слишком эмоционально.

"Мы боимся, что сердце не выдержит", - говорит бабушка Шилова, которая смотрит все игры в повторе.

"Так спокойнее", - добавляет она.

Ирина и Александр вместе уже 44 года. Бабушка проделала большую часть работы по подготовке вратаря к большому спорту.

Пока сын и невестка учились, она водила внука по утрам на вентспилсский каток, а после обеда - на "сухую" тренировку.

Александр Шилов, вспоминая первые хоккейные дни Артура, сказал: "Мы никогда не ругали его за ошибки. Если он что-то не сделал, или проиграл, или плохо сыграл. Подумаешь, сегодня проиграл, завтра выиграешь!".

В понедельник, 29 мая, бабушка и дедушка Шилова смотрели прямую телетрансляцию встречи внука в Риге и будут рады вскоре увидеть его в Вентспилсе.

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