Видео ⟩ Родные Шилова не могут смотреть за игрой внука в прямом эфире

"Мы боимся, что сердце не выдержит", - говорит бабушка Шилова, которая смотрит все игры в повторе.

"Так спокойнее", - добавляет она.

Ирина и Александр вместе уже 44 года. Бабушка проделала большую часть работы по подготовке вратаря к большому спорту.

Пока сын и невестка учились, она водила внука по утрам на вентспилсский каток, а после обеда - на "сухую" тренировку.

Александр Шилов, вспоминая первые хоккейные дни Артура, сказал: "Мы никогда не ругали его за ошибки. Если он что-то не сделал, или проиграл, или плохо сыграл. Подумаешь, сегодня проиграл, завтра выиграешь!".

В понедельник, 29 мая, бабушка и дедушка Шилова смотрели прямую телетрансляцию встречи внука в Риге и будут рады вскоре увидеть его в Вентспилсе.