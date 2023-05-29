Фото ⟩ Шилов: "Мы были готовы отдать все, что у нас есть"

В воскресенье сборная Латвии в матче за третье место обыграла в Тампере сборную США со счетом 4:3.

Это самый успешный чемпионат мира в истории Латвии. Ранее самым высоким достижением латвийских хоккеистов на мировом первенстве было седьмое место.

"Сейчас мне трудно это осознать, потому что я не могу поверить, что нам действительно удалось победить. С другой стороны, мы все много работали для этого и заслужили", - сказал вратарь.

Также же Шилов сказал, что латвийские хоккеисты своей самоотверженной борьбой на поле заслужили первое место на чемпионате мира.

"Для нас эта игра была в несколько раз важнее, чем для американцев. Мы были готовы отдать все, что у нас есть, для победы", - подчеркнул латвийский хоккеист.

Шилов играл в Северной Америке в Американской хоккейной лиги (АХЛ) и дебютировал в НХЛ, но он не думает, что игра в Северной Америке даст вратарю преимущество.

"Все команды умеют играть в похожем стиле, поэтому у меня особого преимущества не было. К каждой игре я готовился одинаково", - сказал Шилов.

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В решающей игре латвийский вратарь отразил 26 бросков соперника, а всего за время чемпионата мира он парировал 92,14% бросков соперника и пропускал в среднем по 2,20 броска в каждом матче.

После финального матча, в котором Канада обыграла Германию 5:2 и стала чемпионом мира, Шилов был признан самым ценным игроком турнира, а также был включен в символическую сборную и получил награду, как лучшей вратарь.