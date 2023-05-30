Дамы, простите, он женат! Кто супруга Артура Шилова?

Журнал Kas Jauns разговаривал с женой Артура Шилова Вэндией Шиловой. Они познакомились в средней школе и уже 23 августа 2019 года оформили свои отношения официально.

Свадьба была очень тихая, но оба обдумывают церемонию побольше когда-нибудь в будущем.

"Конечно, я бы хотела надеть красивое белое платье", - не скрывает Вендия.

Вендия - студентка и в будущем хочет развивать свою частную практику в сфере красоты, а Артур играет в Канаде. Она раскрыла, что у они оба карьеристы и по этой причине разработан даже план встреч.

"Две недели я живу у него и улетаю в Латвию, где я возвращаюсь к своей учебе", - отмечает Вендия.

Совместный дом пары оборудован в Латвии, но они не исключают, что в будущем можно жить и за рубежом.

"С нетерпением жду, когда получу образование, и тогда я смогу больше подчиняться своему мужу и отправиться в страну, где он будет играть", - говорит Вендия и раскрывает, что у пары есть девиз:

"Берем и делаем!"

Напомним, что вратарь сборной Латвии Артур Шилов был признан самым ценным игроком (MVP) и лучшим вратарём чемпионата мира 2023 года.

В 10 матчах турнира на счету 22-летнего вратаря "Ванкувера" семь побед с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,20.

Шилов также вошёл в символическую пятерку турнира, став лучшим голкипером турнира.

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