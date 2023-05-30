Видео ⟩ Вашингтон прокомментировал удары беспилотников по Москве

Такое заявление США сделали после ударов беспилотников по многоэтажным жилым домам в Москве.

Белый дом, еще раз подчеркнул, что Вашингтон не поддерживает нападения на территорию России

и сосредоточен на помощи Украине вернуть свою международно признанную территорию.

Представитель ведомства сказал, что США все еще оценивают то, что произошло в Москве.

Российские СМИ сообщили, что во вторник, 30 мая, беспилотники врезались как минимум в три многоэтажных жилых дома в Москве. По данным властей, зданиям нанесен небольшой ущерб, серьезно никто не пострадал.

Президент России Владимир Путин обвинил в инциденте Украину.

Пресс-секретарь Госдепартамента США напомнил, что во вторник, 30 мая, Россия в 17-й раз за май нанесла воздушные удары по Киеву.

"Россия начала эту ничем не спровоцированную войну против Украины. Россия может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины, вместо того, чтобы совершать ежедневные жестокие нападения на украинские города и людей", - заявил представитель Госдепартамента США.