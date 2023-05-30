Новая атака дронов на Москву. Что известно на данный момент

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил сообщения очевидцев о врезавшихся в три многоквартирные дома дронах на юго-западе города, а губернатор Московской области Андрей Воробьев - о работе ПВО и сбитых на подлете к столице беспилотниках. Минобороны России утверждает, что в атаке участвовали восемь БПЛА, пять из них удалось сбить. Сообщения о атаке пришли на фоне массированных обстрелов Киева третий день подряд. До Москвы дроны долетали и раньше - они атаковали Кремль в начале мая.
Что рассказали Собянин и Воробьев
"Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию", - написал в 7:21 в своем телеграм-канале мэр Москвы.
Вскоре после него пост написал губернатор Подмосковья: "Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов - это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие".
Жителям Подмосковья было трудно соблюдать спокойствие, поскольку они проснулись от звуков взрывов. В телеграм-каналах и соцсетях появились видео с летящими беспилотниками самолетного типа. Сообщения о взрывах и предположительной работе ПВО приходили из Одинцова, Барвихи, Красногорска и других мест, расположенных в непосредственной близости от Москвы.
В Москве очевидцы сообщили о попадании дронов по трем адресам на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице, а также на Атласной улице в Новой Москве, то есть за пределами МКАДа.
До заявлений мэра и губернатора взрывы в Москве с атакой беспилотников связывали государственные агентства. "Проверяется информация о хлопках в многоэтажных жилых домах, расположенных на Ленинском проспекте, 92, корпус 1 и Профсоюзной улице, дом 98, корпус 6, - говорил источник ТАСС. - Предварительно, причиной могли стать беспилотники".
Собеседник "РИА Новости" рассказал, что беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98, в результате чего были разрушены фасад и остекление дома.
Житель дома на Ленинском проспекте в разговоре с агентством уточнил, что дрон прилетел в квартиру на 14 этаже, где находились три человека, взрыва не было, никто не пострадал. Третий беспилотник врезался в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.
Жители многоэтажного дома в Новой Москве рассказали телеканалу РБК о врезавшемся в их дом беспилотнике. По словам одной из женщин, "мощный, очень сильный" взрыв произошел около 4 часов утра, "вскочили все".
Собянин сообщил об эвакуации жителей нескольких подъездов только в двух домах, не уточнив адреса.
Версия Минобороны России
Минобороны России позже заявило, что Киевом предпринята "террористическая атака" беспилотными летательными аппаратами "по объектам в городе Москве".
По версии российского военного ведомства, в атаке было задействовано восемь дронов самолетного типа.
"Все беспилотники противника поражены", - утверждают в Минобороны России.
Три дрона не были сбиты, поэтому могли попасть в дома, следует из заявления. "Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей, - говорится в пресс-релизе, опубликованном в телеграм-канале. - Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье".
Телеграм-канал Baza ранее утверждал, что в утренней атаке участвовали около 25 беспилотников, большая часть была сбита, большинство из них - в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.
Удары по Киеву
Новости о врезавшихся в жилые дома и сбитых дронах пришли из Москвы в тот момент, когда Киев третью ночь подряд подвергался массированным воздушным ударам. Это уже 17-я с начала месяца атака, но их масштаб увеличился.
В ночь на воскресенье власти заявили, что удар с участием более 50 дронов-камикадзе "Шахед" стал самой массированной атакой с начала войны, один человек погиб. В ночь на понедельник кроме беспилотников были использованы ракеты, обошлось без жертв.
В ночь на вторник Россия использовала для атаки на Киев не менее 20 дронов, они были сбиты, заявили городские власти. В Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. По предварительной информации, один человек погиб, трое получили травмы. Минобороны России не давало комментариев на этот счет.
Накануне Киев подвергся обстрелу не только ночью, но и днем. Глава управления военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, комментируя дневной обстрел Киева, пригрозил на него ответить. "Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все все увидят", - заявил он. А мэр Киева Виталий Кличко накануне в телеэфире задавался вопросом: если россияне могут кошмарить Киев, почему жители Москвы "отдыхают"?
В Киеве утреннюю атаку на Москву пока официально не комментировали. Однако в эфире YouTube-канала Breakfast show советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в Украине "с удовольствием смотрят" на происходящее и прогнозируют увеличение числа атак, хотя отношения к ним Киев "конечно же не имеет" (цитата по изданию "Холод").
После атаки на Кремль
Это не первый случай, когда беспилотники наносят удар по Москве. В ночь на 3 мая 2023 года две беспилотника взорвались над куполом Сенатского дворца в Кремле. Власти России утверждали, что они были сбиты, и называли произошеддшее терактом и попыткой покушения на президента Владимира Путина. Власти Украины отрицали причастность к удару по Кремлю, а New York Times недавно писала, что разведка США считает иначе.
Упавшие беспилотники находили ранее в этом году и в разных районах Подмосковья.
Коммментируя новое появление дронов в небе над Москвой и их попадание в жилые многоэтажки, Собянин заявил, что никто из жителей домов, поврежденных беспилотниками, серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. Известно также, что было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского до улицы Михаила Певцова.
Поначалу рано утром государственное ТВ не придавала особого значения новой атаке, заметил политолог Михаил Виноградов. "[Канал] "Россия-24" показывает нудные повторы про развитие малого бизнеса, висят титры заявлений Собянина - но потом все же прерывают сюжет, подчеркнуто отстраненно - но не игнорируя. Похоже, решено акцентировать не сами новости, а комментарии Собянина", - написал Виноградов в своем телеграм-канале.
Позже ситуация изменилась, оговорился Виноградов, и первые 10 минут выпуска новостей "Первого канала" в 9 утра были посвещены дронам. "Тему решено не игнорировать, - констатирует эксперт. - [Но] если смотреть телевизор в режиме утюга, то интонация не побуждает зрителей бежать на призывной пункт, в плен или бомбоубежище. Просто очередной неприятный кейс".
"Сегодняшний налет на Москву несколько уравнял ситуацию между столицей и Белгородом, - прокомментировал атаку политолог Аббас Галлямов (находится в реестре "иноагентов" и в розыске). - Жителям последнего теперь будет не так обидно, населению первой - не так пофиг".
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал атаку дронов на Москву "информационной акцией". "Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны, - сказал он РБК. - Это информационная акция по большей части. Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники, начнут все это дело мусолить. Нам главное этого не допустить. Это акт устрашения, направленный на мирное население".
Аэропорты Москвы работают штатно, заявила Росавиация после новой атаки дронов на столицу России.
Следственный комитет России завел дело по статье о теракте.
Реакция Кремля
Представитель Кремля Дмитрий Песков новую атаку дронов на Москву прокомментировал так: "Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по одному из центров принятия решений. Этот удар в это воскресенье".
Песков не пояснил, какой именно центр принятия решения он имел в виду, и добавил, что президент Владимир Путин с раннего утра получал информацию об атаке от Минобороны, МЧС, мэра Собянина и губернатора Воробьева. На вопрос, планируется ли по этому поводу обращение Путина, он ответил, что пока "каких-то специальных планов нет".
По словам Пескова, он не может комментировать защищенность Москвы, и все же высказал мнение, что система ПВО сработала хорошо. "Мы знаем, что, слава богу, нет никаких жертв. И в настоящее время нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья", - цитирует его "Интерфакс".
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