Новая атака дронов на Москву. Что известно на данный момент

Телеграм-канал Baza ранее утверждал, что в утренней атаке участвовали около 25 беспилотников, большая часть была сбита, большинство из них - в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

A specialist inspects the damaged facade of a multi-storey apartment building after a reported drone attack in Moscow on May 30, 2023 Фото: Getty Images

Удары по Киеву

Новости о врезавшихся в жилые дома и сбитых дронах пришли из Москвы в тот момент, когда Киев третью ночь подряд подвергался массированным воздушным ударам. Это уже 17-я с начала месяца атака, но их масштаб увеличился.

В ночь на воскресенье власти заявили, что удар с участием более 50 дронов-камикадзе "Шахед" стал самой массированной атакой с начала войны, один человек погиб. В ночь на понедельник кроме беспилотников были использованы ракеты, обошлось без жертв.

В ночь на вторник Россия использовала для атаки на Киев не менее 20 дронов, они были сбиты, заявили городские власти. В Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. По предварительной информации, один человек погиб, трое получили травмы. Минобороны России не давало комментариев на этот счет.