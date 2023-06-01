Бывшая первая ракетка мира выйдет замуж за парня, который попросил у неё селфи

29-летняя Мугуруса недавно объявила в Instagram, что помолвлена ​​с моделью Артуром Борхесом.

Мугуруса рассказала журналистам, что познакомилась с Артуром случайно во время прогулки по Нью-Йорку.

"Мой отель был рядом с Центральным парком. Мне стало скучно, поэтому я решила пойти прогуляться. Я встретила его на улице. Внезапно он поворачивается и говорит: "Удачи на US Open". Я подумала: "Вау, он такой красивый", - вспоминает теннисистка.

Испанка также рассказала, что сначала он попросил сделать совместное селфи, а потом они стали встречаться всё чаще. Её также привлекло то, что Борхес никак не связан с её основной работой - теннисом.

Дату свадьбы испанская теннисистка пока не сообщила, но намекнула, что это может произойти летом 2024 года.

Борхес работает в индустрии моды. Два года назад он расстался с финской фигуристкой Киирой Корпи, с которой встречался 11 лет.

Мугуруса ещё год назад входила в топ-10 лучших теннисисток планеты, но в настоящее время взяла перерыв в игре, чтобы проводить больше времени с семьёй и друзьями. На её счету две победы на турнирах серии "Большого шлема" - "Ролан Гаррос" (2016) и Уимблдон (2017).