Минобороны РФ сообщило об отражении атаки "украинских диверсантов" в Белгородской области

Министерство обороны РФ объявило, что подразделениям прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничникам удалось пресечь попытку "диверсионно-разведывательной группы украинских террористов" переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области, пишет "Медуза".
"По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел", - сказано в сообщении министерства РФ.
Ранее 4 июня "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", воюющие на стороне Украины, заявили о новом рейде в Белгородскую область. РДК записал видео, в котором предложил глава региона Вячеславу Гладкову встретиться в церкви в Новой Таволжанке до 17:00. РДК выразил готовность передать Гладкову двоих пленных россиян.
Гладков несколько часов никак не комментировал обращение, а затем опубликовал свое видео, в котором заявил, что в Новой Таволжанке идет бой "с диверсионно-разведывательной группой". Глава Белгородской области сообщил, что готов встретиться с представителями РДК, но не в Новой Таволжанке, а на МАПП "Шебекино" с 17:00 до 18:00. Ответной реакции РДК на это предложение информации пока не поступало.
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