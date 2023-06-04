Видео ⟩ Глава Белгородской области согласился встретиться с бойцами РДК

Гладков записал видео, в котором заявил, что увидел обращение "подлецов, негодяев, убийц и фашистов", предлагающих ему встречу в Новой Таволжанке и собирающихся предать двух пленных.

Губернатор подтвердил, что РДК находятся в Новой Таволжанке, где идет бой. "Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По другому не может быть по определению", - сказал он.

Гладков заявил, что пленных, которые появились в видеообращение РДК, скорее всего убили.

Если пленные живы, сказал глава Белгородской области, он готов встретиться с представителями РДК, с 17:00 до 18:00 на МАПП "Шебекино".

РДК днем 4 июня опубликовал видео, адресованное главе Белгородской области. В нем говорилось, что Вячеслава Гладкова призывают к диалогу в стенах храма в Новой Таволжанке. Также ему сообщили о готовности передать пленных. Гладкову предлагалось приехать в Новую Таволжанку на машине скорой помощи без сопровождения и без оружия. На видео также были показаны двое пленных, которые говорят, что они военнослужащие из Тверской и Псковской областей. Один из пленных лежал на больничной койке, рядом с ним стоит капельница.

Гладков несколько часов не комментировал видео. Предложение о встрече, адресованное Гладкову, прокомментировал Евгений Пригожин. Он заявил, что готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы забрать пленных. "Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам", - добавил Пригожин.