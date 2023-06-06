В возрасте 38 лет скончался бывший футболист сборной Латвии

Бывший футболист сборной Латвии Гинтс Фрейманис скончался в возрасте 38 лет после тяжёлой борьбы с болезнью.
Фрейманис, игравший на позиции защитника, страдал от рака кожи.
"Фрейманис навсегда останется в памяти болельщиков как непреклонный боец на поле, который не переходил дорогу ни одному сопернику и ради своей команды был готов на всё. Настоящий рабочий человек с высокими жизненными принципами и лучезарного добра", - говорится в сообщении Латвийской федерации футбола (ЛФФ).
"Привет, друзья! В октябре 2021 года у меня диагностировали рак кожи - меланома 4-й стадии, в результате чего была проведена операция в области паха, так как были метастазы. Также метастазы начались в лёгких, печени и почках. Во внутренних органах удалось остановить и уменьшить развитие меланомы. К сожалению, при плановых осмотрах 17 января были обнаружены метастазы в голове. Нужна ваша помощь для продолжения лечения. Да будет милостив Бог!" - написал Фрейманис в феврале этого года.
Фрейманис наиболее известен как игрок "Елгавы". Он выиграл с клубом четыре Кубка Латвии и одну серебряную медаль "Вирслиги". В составе сборной Латвии с 2014 по 2018 год он сыграл 13 матчей, выиграл три Кубка Балтии и забил один гол.
Miris viens no visgaišākajiem cilvēkiem, ko pazinu ... Jelgavas un Latvijas futbola dvēsele ... Lai vieglas smiltis un lai Taisaulē daudz labu futbola spēļu. Ginta piederīgajiem un draugiem vislielākā līdzjutība ... 😢 pic.twitter.com/nFsNI5uVvs— Ainārs Tamisārs (@ainarstam) June 6, 2023