В возрасте 38 лет скончался бывший футболист сборной Латвии

Фрейманис, игравший на позиции защитника, страдал от рака кожи.

"Фрейманис навсегда останется в памяти болельщиков как непреклонный боец ​​на поле, который не переходил дорогу ни одному сопернику и ради своей команды был готов на всё. Настоящий рабочий человек с высокими жизненными принципами и лучезарного добра", - говорится в сообщении Латвийской федерации футбола (ЛФФ).

"Привет, друзья! В октябре 2021 года у меня диагностировали рак кожи - меланома 4-й стадии, в результате чего была проведена операция в области паха, так как были метастазы. Также метастазы начались в лёгких, печени и почках. Во внутренних органах удалось остановить и уменьшить развитие меланомы. К сожалению, при плановых осмотрах 17 января были обнаружены метастазы в голове. Нужна ваша помощь для продолжения лечения. Да будет милостив Бог!" - написал Фрейманис в феврале этого года.

Фрейманис наиболее известен как игрок "Елгавы". Он выиграл с клубом четыре Кубка Латвии и одну серебряную медаль "Вирслиги". В составе сборной Латвии с 2014 по 2018 год он сыграл 13 матчей, выиграл три Кубка Балтии и забил один гол.