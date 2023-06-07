В Эстонии министр культуры сократила чиновника, который предложил сократить Русский театр

По данным ERR, Тааниэль Раудсепп принял предложение о сокращении, после чего в Министерстве культуры будут проведены структурные изменения, в ходе которых объединят ранее отдельные направления культурных ценностей и искусства.

Раудсепп был вице-канцлером, отвечающим за сферу искусства, с 15 мая 2020 года.

"Само увольнение стало для меня неожиданностью, но такое развитие событий - нет", - сказал Раудсепп Postimees и добавил, что сам ранее предлагал канцлеру объединить должности вице-канцлера сферы искусства и вице-канцлера сферы культурных ценностей.

"Я считаю, что действовал ответственно и основывался на собственных этических убеждениях, когда делал свое заявление. Эти вопросы должны обсуждаться публично и общественность должна их знать, как и те вопросы, которые не касаются Русского театра", - отметил Раудсепп.

Он выразил надежду, что сокращение приведет к улучшению работы Министерства культуры. "Я ни на кого не держу зла", - добавил он.

Скандальное предложение