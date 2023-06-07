В Эстонии министр культуры сократила чиновника, который предложил сократить Русский театр

Министерство культуры Эстонии сократило вице-канцлера Тааниэля Раудсеппа, чье выступление на тему финансирования театров вызвало много споров, пишет Rus.Postimees.
По данным ERR, Тааниэль Раудсепп принял предложение о сокращении, после чего в Министерстве культуры будут проведены структурные изменения, в ходе которых объединят ранее отдельные направления культурных ценностей и искусства.
Раудсепп был вице-канцлером, отвечающим за сферу искусства, с 15 мая 2020 года.
"Само увольнение стало для меня неожиданностью, но такое развитие событий - нет", - сказал Раудсепп Postimees и добавил, что сам ранее предлагал канцлеру объединить должности вице-канцлера сферы искусства и вице-канцлера сферы культурных ценностей.
"Я считаю, что действовал ответственно и основывался на собственных этических убеждениях, когда делал свое заявление. Эти вопросы должны обсуждаться публично и общественность должна их знать, как и те вопросы, которые не касаются Русского театра", - отметил Раудсепп.
Он выразил надежду, что сокращение приведет к улучшению работы Министерства культуры. "Я ни на кого не держу зла", - добавил он.
Скандальное предложение
Как писал Rus.Postimees, утром 2 июня на портале ERR появилась статья вице-канцлера министерства культуры Тааниэля Раудсеппа под заголовком "О культурной политике. Честно". Ядром статьи были предложения по плану действий в управлении исполнительским искусством на 2023–2027 годы. В обширной преамбуле к этим предложениям и помесячного расписывания шагов до конца этого года автор ставил вопрос ребром: "Эстонская культурная политика должна выбрать: или сделать больший, чем раньше, упор на частные театры, или продолжать развивать систему государственных театров, сложившуюся еще в советское время".
Вечером того же дня русскоязычный сегмент ERR опубликовал выдержку из программы вице-канцлера Раудсеппа, где затрагивается деятельность таллиннского Русского театра. До конца года чиновник предлагал решить вопрос о сокращении объемов его финансирования при увеличении загруженности труппы до "средней по государственным театрам (50 процентов)". Перечисляются и другие чувствительные нововведения. "Начать подготовку к работе Русского театра в меньшем масштабе, при необходимости внести изменения в совет, объявить новый конкурс на должность генерального директора, а если понадобится - найти помещение меньшего размера".
На это заявление вице-канцлера отреагировала Центристская партия, которая потребовала от Министерства культуры объяснений.
"Мы категорически не согласны с подобными идеями, - заявил член правления Центристской партии Вадим Белобровцев, депутат Рийгикогу и член совета Русского театра Эстонии. - Честно говоря, вообще непонятно, откуда они вдруг появились: в последнее время всевозможные показатели Русского театра, включая посещаемость и продажу билетов, значительно улучшились, что свидетельствует о серьезном росте интереса у публики. Не вижу ни одной реальной причины, по которой нужно было бы ни с того ни с сего сокращать объем деятельности театра. Если Министерство культуры хочет найти дополнительные средства на частные театры, пусть ищет, но забирать под это часть финансирования Русского театра - полный абсурд".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!