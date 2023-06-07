Видео ⟩ Усик о встрече с Путиным: Если бы у меня было оружие, я бы его застрелил

"Если бы у меня было оружие, я бы его застрелил. Если бы у меня не было оружия, я бы его задушил. У него просто бы не было выхода. Я не хочу с ним встречаться, так как не чувствую по отношению к этому человеку никаких эмоций. Он просто пустое место", - отметил Усик.