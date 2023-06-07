Украинский боксер Александр Усик открыто заявил: если бы у него была возможность, он бы без жалости убил обвиняемого в тяжких преступлениях президента России Владимира Путина.
Видео ⟩ Усик о встрече с Путиным: Если бы у меня было оружие, я бы его застрелил
"Если бы у меня было оружие, я бы его застрелил. Если бы у меня не было оружия, я бы его задушил. У него просто бы не было выхода. Я не хочу с ним встречаться, так как не чувствую по отношению к этому человеку никаких эмоций. Он просто пустое место", - отметил Усик.
Усик - один из многих украинских спортсменов, который сразу же после начала войны в качестве добровольца решил защищать Украину от вторжения оккупантов.
Недавно бывший футболист Артем Федецкий в передаче Brutal Football заявил, что Усик принимал участие в реальных боях с российскими войсками и открывал огонь из танка.
36-летний Усик за свою профессиональную карьеру провел 20 боев, в которых одержал 20 побед, 13 из них - нокаутом.
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