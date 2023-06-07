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Фото ⟩ Конфискованный Porsche выставлен на аукцион. Любой может принять участие

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Конфискованный автомобиль
Конфискованный автомобиль Фото: 360TVZIŅneši

Автомобиль Porsche Cayenne S был конфискован за вождение в состоянии наркотического опьянения. 360TV ZIŅneši сообщает, что VID выставит автомобиль на аукцион, и любой желающий сможет принять участие в торгах.

В настоящее время автомобиль находится на стоянке Государственного агентства обеспечения Чтобы увидеть его воочию, нужно заранее обратиться в VID и договориться о времени просмотра.

Журналисты говорят, что вы также можете сесть в машину и осмотреть салон. Однако автомобиль получил повреждения - разбито одно из окон и повреждена передняя часть автомобиля.

Рыночная стоимость автомобиля ранее оценивалась примерно в 85 000 евро, но VID привлечет оценщика для определения минимального порога для аукциона. До сих пор сотрудники VID определяли стоимость автомобилей самостоятельно, например, по ценам на сайтах объявлений.

Галерея: Конфискованный автомобиль

Полиция остановила автомобиль Porsche Cayenne S, которым управлял обвиняемый, за нарушение правил дорожного движения. Полицейские заподозрили, что водитель находится в неадекватном состоянии, поэтому его доставили в медучреждение для проверки на наркотические или другие одурманивающие вещества. Но обвиняемый отказался от проверки

Прокуратура напоминает, что 25 ноября 2022 года вступили в силу поправки, предусматривающие уголовную ответственность водителя, который отказывается пройти медицинское освидетельствование для определения концентрации алкоголя в крови или тест на воздействие наркотических, психотропных, токсических или иных одурманивающих веществ.

Обвиняемый признал свою вину в совершении уголовного правонарушения и сожалеет, сообщает прокуратура.

Нарушителю было назначено 120 часов общественных работ, его также лишили водительских прав на пять лет и конфисковали в пользу государства автомобиль Porsche Cayenne S.

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