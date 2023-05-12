За отказ от теста на наркотики у водителя конфисковали авто стоимостью 85 000 евро

Прокуратура приняла решение о конфискации автомобиля Porsche стоимостью 85 000 евро у водителя за отказ пройти тест на наркотики, сообщает прокуратура.
По версии прокуратуры, полиция остановила автомобиль Porsche Cayenne S, которым управлял обвиняемый, за нарушение правил дорожного движения.
Полиция заподозрила, что водитель находится в неадекватном состоянии, поэтому ему предложили провести тест на наличие наркотиков или других одурманивающих веществ, от которого обвиняемый отказался.
Прокуратура напоминает, что 25 ноября 2022 года вступили в силу поправки, предусматривающие уголовную ответственность водителя, который отказывается пройти медицинское освидетельствование для определения концентрации алкоголя в крови или тест на воздействие наркотических, психотропных, токсических или иных одурманивающих веществ.
Обвиняемый признал свою вину в совершении уголовного правонарушения и сожалеет, сообщает прокуратура.
Нарушителю было назначено 120 часов общественных работ, его также лишили водительских прав на пять лет и конфисковали в пользу государства автомобиль Porsche Cayenne S стоимостью около 85 000 евро.
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