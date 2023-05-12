За отказ от теста на наркотики у водителя конфисковали авто стоимостью 85 000 евро

По версии прокуратуры, полиция остановила автомобиль Porsche Cayenne S, которым управлял обвиняемый, за нарушение правил дорожного движения.

Полиция заподозрила, что водитель находится в неадекватном состоянии, поэтому ему предложили провести тест на наличие наркотиков или других одурманивающих веществ, от которого обвиняемый отказался.

Прокуратура напоминает, что 25 ноября 2022 года вступили в силу поправки, предусматривающие уголовную ответственность водителя, который отказывается пройти медицинское освидетельствование для определения концентрации алкоголя в крови или тест на воздействие наркотических, психотропных, токсических или иных одурманивающих веществ.

Обвиняемый признал свою вину в совершении уголовного правонарушения и сожалеет, сообщает прокуратура.

Нарушителю было назначено 120 часов общественных работ, его также лишили водительских прав на пять лет и конфисковали в пользу государства автомобиль Porsche Cayenne S стоимостью около 85 000 евро.