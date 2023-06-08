Использовать депозитную систему ответственно: несколько рекомендаций и советов

Чтобы полностью подготовиться к летнему сезону, компания DIO поставила одним из своих приоритетов регулярное общение с торговыми операторами, в том числе более частый вывоз пустых упаковок из магазинов. Например, если в настоящее время небольшой магазин обеспечен в среднем одним вывозом в неделю, то в летний сезон вывоз можно увеличить до двух-трех раз в неделю. По словам директора по логистике и инфраструктуре DIO Гатиса Галейса (Gatis Galejs), для обеспечения максимально удобного и эффективного процесса приема упаковок необходимо сотрудничество с торговыми точками, которые играют важную роль в повседневной жизни потребителей и являются одним из самых важных этапов на пути от депозитной упаковки к переработке.

"Уже летом прошлого года мы заметили, что некоторым магазинам нужно было вывозить тару через день или даже чаще – особенно это было заметно в популярных туристических местах, а также в небольших городах и сельской местности. Наша цель – максимально облегчить повседневную жизнь торговых операторов и наладить конструктивное сотрудничество, но в то же время мы хотим попросить жителей отнестись с пониманием и, например, выбирать тароматы подходящего размера для сдачи большого количества тары, не обременяя небольшие магазины. Информацию о ближайших к вам и наиболее подходящих по объему сдаваемых упаковок депозитных пунктах можно найти в недавно введенном рейтинге тароматов, доступном на интерактивной карте depozitapunkts.lv", – говорит Галейс.