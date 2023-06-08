Использовать депозитную систему ответственно: несколько рекомендаций и советов

Приближается пик потребления напитков – летний сезон. Как и в прошлом году, Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) прогнозирует, что доля сданных упаковок может увеличиться на 50% по сравнению с другими месяцами, при этом в самые загруженные дни будет сдано более 1,6 млн тарных единиц. DIO призывает жителей ответственно и уважительно относиться к сотрудникам магазинов и сдавать чистые, полностью пустые упаковки.
Со своей стороны DIO провело необходимую подготовку для создания лучших условий работы для торговцев и более удобного процесса сдачи тары для покупателей, в том числе запланирован более частый вывоз пустых упаковок из магазинов. Наибольший наплыв депозитных упаковок ожидается после праздника Лиго, когда сортировочный центр будет работать в усиленном режиме.
Жителей призывают ответственно использовать депозитную систему
Летом прошлого года количество сданных упаковок в день увеличивалось в среднем с 500 000 упаковок в начале лета до 1,2 миллиона упаковок в самый загруженный период сезона. В этом году в межсезонье, зимой, в систему сдавалось в среднем около 800 000 единиц тары в сутки, тогда как в самый активный период количество принимаемых упаковок в сутки могло превышать 1,6–1,8 млн единиц. Поэтому, чтобы обеспечить удобное использование депозитной системы не только для себя, но и для других жителей, в первую очередь следует выбирать тароматы подходящего размера для сдачи больших объемов упаковок.
Помочь оценить их может недавно созданный рейтинг тароматов – изучив интерактивную карту на www.depozitapunkts.lv, жители смогут увидеть не только местонахождение таромата, но и информацию о типе приема упаковок и рейтинг таромата по 10-балльной шкале, определяемом путем оценки доступности таромата для пользователей системы.
Во-вторых, сдаваемые упаковки должны быть чистыми и полностью опорожненными, чтобы жидкость не просочилась в таромат и не возникло неприятных запахов, которые можно особенно сильно ощутить в теплую погоду.
В-третьих, следует планировать подходящее время для сдачи тары – например, после более продолжительных праздников, в том числе после Лиго, ожидаются длинные очереди, поэтому DIO рекомендует не торопиться со сдачей тары.
Наконец, обязательно стоит обратить внимание на латвийский депозитный знак на этикетке напитка, ведь с 1 января этого года сфера действия депозитной системы была расширена и теперь можно сдавать тару от крепких коктейлей и сиропов, а также все виды алкогольных напитков в ПЭТ-бутылках и банках. Кроме того, следует помнить, что для соблюдения чистоты на всех пунктах сдачи стоят мусорные контейнеры – можно выбросить те упаковки, которые таромат не принимает, например, если они значительно повреждены или не имеют латвийского депозитного знака.
В летний сезон даже в небольших городах и сельских магазинах объем сдаваемой тары стремительно увеличивается, поэтому продавцы призывают население ответственно и с пониманием относиться к загруженности депозитных пунктов.
"Покупатели нашего магазина активно возвращают депозитную тару – мы никогда не знаем, в какой момент таромат нужно будет опорожнить, ведь один человек может принести несколько упаковок, а другой может приехать со множеством сумок. Но мне бы очень хотелось, чтобы люди приносили в пункт сдачи чистые упаковки, а также снимали металлические крышки со стеклянных бутылок. Работники магазина тоже люди, и вместо того, чтобы на выходных тратить много сил и времени на сортировку пустой тары и отделение бутылок от пробок, они, скорее, предпочтут отправиться с семьями на море", – подчеркивает Янис Лауга, менеджер магазина Līči в Сталбской волости.
Планируется более частый вывоз пустых упаковок из магазинов
Чтобы полностью подготовиться к летнему сезону, компания DIO поставила одним из своих приоритетов регулярное общение с торговыми операторами, в том числе более частый вывоз пустых упаковок из магазинов. Например, если в настоящее время небольшой магазин обеспечен в среднем одним вывозом в неделю, то в летний сезон вывоз можно увеличить до двух-трех раз в неделю. По словам директора по логистике и инфраструктуре DIO Гатиса Галейса (Gatis Galejs), для обеспечения максимально удобного и эффективного процесса приема упаковок необходимо сотрудничество с торговыми точками, которые играют важную роль в повседневной жизни потребителей и являются одним из самых важных этапов на пути от депозитной упаковки к переработке.
"Уже летом прошлого года мы заметили, что некоторым магазинам нужно было вывозить тару через день или даже чаще – особенно это было заметно в популярных туристических местах, а также в небольших городах и сельской местности. Наша цель – максимально облегчить повседневную жизнь торговых операторов и наладить конструктивное сотрудничество, но в то же время мы хотим попросить жителей отнестись с пониманием и, например, выбирать тароматы подходящего размера для сдачи большого количества тары, не обременяя небольшие магазины. Информацию о ближайших к вам и наиболее подходящих по объему сдаваемых упаковок депозитных пунктах можно найти в недавно введенном рейтинге тароматов, доступном на интерактивной карте depozitapunkts.lv", – говорит Галейс.
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