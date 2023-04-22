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"Кто-то использует как туалет". Жителей беспокоят грязные депозитные пункты

rus.tvnet.lv
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Фото: Zane Bitere/LETA

Несколько жителей выразили недовольство беспорядком и антисанитарией в пунктах приема депозитной тары: грязный пол, липкий экран таромата и полные мусорные баки, сообщает передача Bez Tabu.

Ольга делится своим неприятным опытом: "Запах невыносимый, все (включая таромат) грязное, запущенное, полная антисанитария. И так все выглядит уже утром - около 10 часов.

Как конкретная помойка. Просто отвратительно, даже зайти нельзя".

Журналисты передачи наблюдали как недавно вычищенные пункты приема тары, так и грязные и дурно пахнущие.

"Те, кто упал очень низко, знаете таких… Они создают бардак.

Бывало, что его использовали как туалет", - рассказывает Раймонд.

Представитель сети магазинов Maxima Лаура Багата обещает решить проблему с грязным тароматом на улице Пилсоню в Агенскалнсе.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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