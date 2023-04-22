"Кто-то использует как туалет". Жителей беспокоят грязные депозитные пункты

Несколько жителей выразили недовольство беспорядком и антисанитарией в пунктах приема депозитной тары: грязный пол, липкий экран таромата и полные мусорные баки, сообщает передача Bez Tabu.
Ольга делится своим неприятным опытом: "Запах невыносимый, все (включая таромат) грязное, запущенное, полная антисанитария. И так все выглядит уже утром - около 10 часов.
Как конкретная помойка. Просто отвратительно, даже зайти нельзя".
Журналисты передачи наблюдали как недавно вычищенные пункты приема тары, так и грязные и дурно пахнущие.
"Те, кто упал очень низко, знаете таких… Они создают бардак.
Бывало, что его использовали как туалет", - рассказывает Раймонд.
Представитель сети магазинов Maxima Лаура Багата обещает решить проблему с грязным тароматом на улице Пилсоню в Агенскалнсе.
Подробнее - в сюжете передачи!
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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