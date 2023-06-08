У Анастасии Григорьевой родилась дочка

Малышка появилась на свет 5 июня в региональной больнице Даугавпилса. "Добро пожаловать в семью, Миа Самушонок", - написала своим друзьям Григорьева.

В апреле спортсменка говорила, что уже через три месяца после родов планирует участвовать в квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Анастасия Григорьева - четырехкратная чемпионка Европы, победительница Европейских игр 2019 года, а также обладательница двух бронзовых медалей чемпионатов мира.

Как сообщалось, даугавпилчанка в 2017 году вышла замуж за борца вольного стиля Иманта Лаговскиса, но после пяти лет брака пара решила развестись. В браке у спортсменов родился сын Алан.

Прошлый год был полон перемен для латвийской спортсменки. После развода она влюбилась в коллегу. Новым избранником Анастасии стал 23-летний борец вольного стиля Ивар Самушонок, который два года назад стал бронзовым призером чемпионата мира U-23.