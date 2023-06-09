"Им было страшно": Озолиньш рассказал, почему в 90-е в Латвию не привезли кубок Стэнли

В середине марта этого года Кубок Стэнли впервые в истории был привезен в Латвию, и зрители смогли своими глазами увидеть его на специальном мероприятии.

Кубок Стэнли традиционно доставляется во все страны, в которых проживают члены команды-чемпиона года.

Пока единственным из латвийских хоккеистов, кто завоевал Кубок Стэнли, был легендарный защитник Сандис Озолиньш, который в 1996 году был одним из лидеров команды "Колорадо Эвеланш".

Публично и в кулуарах звучали разные версии, почему в 90-е кубок чемпионов НХЛ не привезли в Латвию.

"Настоящая версия состоит в том, что в то время НХЛ боялась привезти Кубок Стэнли в республику бывшего Советского Союза. Им казалось, что его как-нибудь украдут. Им было страшно. Кубок не привезли из-за нашей истории", - сказал Озолиньш.

В составе чемпионской "Колорадо Эвеланш" в то время были и россияне Валерий Каменский и Алексей Гусаров. В Россию в тот год кубок также не был привезен.

В свою очередь, в команде играли Уве Крупп (Германия) и Петер Форсберг (Швеция). Трофей на родину этих хоккеистов отправлялся.

Напомним, "Эвеланш" победили в чемпионате НХЛ и в прошлом году. Таким образом, клуб завоевал Кубок Стэнли в третий раз за историю своего существования (1996, 2001, 2022 годы).

Хранитель Кубка Стэнли - Филл Причард, в чьи обязанности входит присматривать за трофеем 24 часа в сутки. Он отражает путешествия и приключения кубка в соцсетях, в том числе и в Twitter.

Кубок Стэнли - самый старый трофей в истории профессионального спорта Северной Америки, впервые он был вручен более 100 лет назад - в 1893 году.