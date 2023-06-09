Генпрокурор Стуканс извинился за слова об убийстве женщины в Екабпилсе

Генпрокурор призывает всех проявлять настойчивость в отстаивании своих интересов и никогда не оставаться равнодушными к бездействию чиновников.

Как сообщалось, Стуканс заявил в интервью последнему номеру журнала Ieva, что адвокат женщины, убитой в Екабпилсском районе, недостаточно активно искал варианты защиты женщины.

В ответ на эти заявления Совет присяжных адвокатов Латвии решил обратиться в Совет юстиции и потребовать расследования обвинений, выдвинутых Стукансом против адвоката убитой. После прохождения всех юридических процедур такое расследование теоретически может закончиться увольнением генпрокурора.

Как мы сообщали ранее, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину. Об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщина все равно не получила должную защиту. В отношении Русиньша было возбуждено 19 уголовных производств, 18 из которых - за неисполнение постановления о защите от насилия.

Глава Государственной полиции Арманд Рукс поручил начать служебную проверку, чтобы "убедиться, что сотрудники полиции действовали в соответствии с нормативно-правовой базой, достаточно активно и профессионально". Проверку также проводит прокуратура.

Полиции до сих пор не удалось задержать Русиньша, в то же время не исключено, что он покончил жизнь самоубийством.