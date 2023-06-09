Генпрокурор Стуканс извинился за слова об убийстве женщины в Екабпилсе

Генеральный прокурор Юрис Стуканс решил извиниться перед латвийской общественностью из-за своих высказываний в интервью журналу Ieva о недавнем убийстве женщины в Екабпилсском крае.
В публичном сообщении от 9 июня говорится, что в связи с опубликованным в журнале интервью, вызвавшим широкий общественный резонанс и послужившим поводом для различных дискуссий и интерпретаций информации, Генпрокурор приносит извинения латвийской общественности за неточное выражение своего мнения, что повлекло за собой неправильное восприятие его слов.
Стуканс решительно осуждает любые формы насилия. Основная цель интервью, по его словам, заключалась в том, чтобы призвать каждого человека, подвергшегося насилию, не молчать и обратиться в соответствующие органы, а также в том, что правоохранительные органы и органы системы правосудия в равной степени несут ответственность за обеспечение эффективной защиты прав человека.
Генеральный прокурор не оправдывает ни одного прокурора, который своими действиями или бездействием мог быть соучастником эскалации этой ситуации.
Генеральная прокуратура продолжает проверку всех материалов уголовного производства, в которых, как возможно виновное лицо, указан Леон Русиньш.
Одной из основных целей проверки является выявление недостатков, препятствовавших качественному осуществлению полномочий прокуроров и сотрудничеству при осуществлении уголовного процесса, а также поиск оптимального решения для дальнейшего устранения таких недостатков.
Генпрокурор призывает всех проявлять настойчивость в отстаивании своих интересов и никогда не оставаться равнодушными к бездействию чиновников.
Как сообщалось, Стуканс заявил в интервью последнему номеру журнала Ieva, что адвокат женщины, убитой в Екабпилсском районе, недостаточно активно искал варианты защиты женщины.
В ответ на эти заявления Совет присяжных адвокатов Латвии решил обратиться в Совет юстиции и потребовать расследования обвинений, выдвинутых Стукансом против адвоката убитой. После прохождения всех юридических процедур такое расследование теоретически может закончиться увольнением генпрокурора.
Как мы сообщали ранее, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину. Об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщина все равно не получила должную защиту. В отношении Русиньша было возбуждено 19 уголовных производств, 18 из которых - за неисполнение постановления о защите от насилия.
Глава Государственной полиции Арманд Рукс поручил начать служебную проверку, чтобы "убедиться, что сотрудники полиции действовали в соответствии с нормативно-правовой базой, достаточно активно и профессионально". Проверку также проводит прокуратура.
Полиции до сих пор не удалось задержать Русиньша, в то же время не исключено, что он покончил жизнь самоубийством.
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