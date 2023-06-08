"Цинизм и глупость". Twitter в ярости от слов генпрокурора Стуканса

Что случилось?

16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который до этого длительное время преследовал ее. Женщина регулярно обращалась в полицию с просьбой защитить ее от угроз, но защиты не получила.

В интервью журналу Ieva генеральный прокурор Юрис Стуканс высказал критику в адрес адвоката женщины, упрекнув ее в том, что она недостаточно активно искала способы защиты потерпевшей.

Стуканс сообщил в интервью журналу Ieva, что не читал письмо женщины, в котором она просила помощи генпрокурора, потому что у него нет времени на чтение всех присланных писем. Письмо было передано в один из отделов прокуратуры для оценки.

"Адвокат женщины поступила очень некорректно, заявив, что генеральный прокурор не ответил", - сказал Стуканс. Он раскритиковал действия адвоката, которая вместо письма могла бы добиваться личного приема у него.