"Цинизм и глупость". Twitter в ярости от слов генпрокурора Стуканса

Адвокат убитой в Екабпилсе женщины не использовала все возможности, чтобы помочь своей клиентке, в том числе не обратилась в Генеральную прокуратуру, заявил в интервью журналу Ieva генеральный прокурор Юрис Стуканс. После этих слов пользователи Twitter пришли в ярость.
Что случилось?
16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который до этого длительное время преследовал ее. Женщина регулярно обращалась в полицию с просьбой защитить ее от угроз, но защиты не получила.
В интервью журналу Ieva генеральный прокурор Юрис Стуканс высказал критику в адрес адвоката женщины, упрекнув ее в том, что она недостаточно активно искала способы защиты потерпевшей.
Стуканс сообщил в интервью журналу Ieva, что не читал письмо женщины, в котором она просила помощи генпрокурора, потому что у него нет времени на чтение всех присланных писем. Письмо было передано в один из отделов прокуратуры для оценки.
"Адвокат женщины поступила очень некорректно, заявив, что генеральный прокурор не ответил", - сказал Стуканс. Он раскритиковал действия адвоката, которая вместо письма могла бы добиваться личного приема у него.
"Если адвокат видела, что в соответствующем отделе царит равнодушие, она должна была записаться и прийти ко мне. Я бы принял ее, поговорил и молниеносно отреагировал", - заявил Стуканс.
Латвийский совет присяжных адвокатов обратится в Совет по юстиции с просьбой провести проверку заявлений генерального прокурора Юриса Стуканса в адрес адвоката убитой в Екабпилсе женщины, сообщил агентству LETA председатель совета Янис Розенбергс.
Проверка в случае негативного заключения и при поддержке Сейма может закончиться увольнением Стуканса, заявил Розенбергс.
Реагируя на случившееся, Стуканс в четверг в 15 часов созвал пресс-конференцию, чтобы объяснить свои высказывания в интервью:
Реакция латышского сегмента Twitter
"Серьезно? Разве это достойно генерального прокурора? Тошнит от этой глупости чиновника"
Nopietni? Tas ir ģenerālprokurora cienīgi? Šķērma dūša metas no šīs amatpersonas glumuma.— Viktorija 🇺🇦 (@vikrijato) June 7, 2023
"Как этот человек может быть генеральным прокурором? Как можно нести такую чушь? Цинизм и глупость в одном лице"
Kā šis cilvēks var būt ģen.prokurors??? Kā var muldēt tādu sviestu? Cinisms un stulbums vienā personā.— Ineta Valdmane 🇱🇻🇺🇦 (@InetaValdmane) June 7, 2023
Коллеги по цеху выражаются деликатнее, но идея примерна та же:
"Этот укор в сторону адвоката только позорит прокуратуру и ее руководителя. Извинения за некорректность тут были бы к месту"
Šāds pārnetums @advokaturaLV_ virzienā tikai apkauno @prokuratura_LV un tās vadītāju.— Jānis Rozenbergs (@RozenbergsJanis) June 7, 2023
Atvainošanās par nekorekto izrunāšanos šeit būtu vietā.
Теперь пользователи выдвигают свои "версии", кого винить:
"Полиция тоже не виновата, что убийца не найден, потому что Русиньш сам не обратился к ним"
Tāpat arī policija nav vainīga, ka slepkava nav atrasts, jo Rusiņš pats pie viņiem vērsies nav.— Tamagotchi (@7000O00) June 7, 2023
"Что еще, по мнению Стуканса, включает в себя "в том числе"? В том числе женщина/жертва недостаточно громко просила о помощи на базарной площади Екабпилса? Стуканс с его юридическим образованием должен знать, что такой обычай был в истории права в Средневековье, и он не особенно далек от средневекового мышления"
Kas vēl, Stukāna ieskatā, ietilpst aiz "tostarp"? Tostarp sieviete/upuris gana izmisīgi skaļi nelūdza palīdzību Jēkabpils tirgus laukumā? Stukānam ar jurista izglītību būtu jāzina, ka tiesību vēsturē tāda paraža viduslaikos bija, un sevišķi tālu no viduslaikiem domāšanā nav— Kornelija 🌻 (@Kornelija_zk) June 7, 2023
"Таким образом, прокурор хочет сказать, что жертве (или адвокату) нужно пройти абсолютно все правоохранительные органы, от Екабпилсской полиции до генерального прокурора, чтобы получить от государства то, что гарантировано 93-й статьей Сатверсме?
Какой же ты, Стуканс, циничный кусок дерьма"
Tad prokurors grib teikt, ka cietušajam (vai advokātam) ir jāiziet pilnīgi visas tiesībaizsardzības instances, no Jēkabpils mentenei līdz ģenerālprokuroram, lai saņemtu no valsts to, ko garantē Satversmes 93.pants?— Svētais Vazelīns 🇭🇳 (@StVaseline) June 7, 2023
Kāds tu Stukān tomēr esi cinisks sūda gabals.
Многих особенно озадачило заявление генерального прокурора в интервью о том, что адвокат к нему не обращалась. Адвокат Анна Норе заявила обратное - и об этом свидетельствуют не только документы. Это было запечатлено в программе "Что происходит в Латвии", в которой участвовал и сам Стуканс.
"Адвокат убитой женщины Анна Норе признает, что ее клиентка писала генеральному прокурору Юрису Стукансу в сентябре прошлого года в надежде, что прокуроры заметят ненормальность ситуации и увидят картину происходящего в целом"
Nogalinātās sievietes advokāte Anna Nore atzīst, ka viņas kliente pērn septembrī rakstījusi ģenerālprokuroram Jurim Stukānam cerībā, ka tādējādi prokurori pamanīs, ka situācija ir anormāla un ieraudzīs notiekošā kopainu.— Raidījums "Kas notiek Latvijā?" (@KNL_LTV1) April 26, 2023
"Я говорила с прокурором, отметив, насколько серьезно это дело, он ответил - это любовники, они могут только угрожать и ничего не делают", - рассказывает адвокат убитой Анна Норе"
Es runāju ar prokuroru, sakot, cik nopietna šī lieta ir, viņš atbildēja – šādi mīlnieki, viņi jau tikai draud un neko nedara, saka nogalinātās advokāte Anna Nore— Raidījums "Kas notiek Latvijā?" (@KNL_LTV1) April 26, 2023
Таким образом, появилось еще больше несостыковок.
"Последний "перл" Стуканса, кажется, квалифицируется как "позорный поступок, несовместимый с его положением" (статья 41.1 пункт 5 Закона о прокуратуре).
Действительно ли ОК, что генеральный прокурор публично распространяет откровенно ложные, клеветнические новости об адвокате?"
Stukāna jaunākā "pērle" šķiet var kvalificēties kā "apkaunojoša rīcība, kas nav savienojama ar viņa amatu." (Prokuratūras likuma 41.1 panta 5.punkts).— Kristaps Kretainis 🇱🇻 🇺🇦 (@Kristap_s) June 7, 2023
Vai tiešām ir OK, ka ģenerālprokurors publiski izplata redzami faktiem neatbilstošas, advokātu nomelnojošas ziņas?
"Умерла женщина, но мы будем говорить, что еще ей нужно было сделать, чтобы не пострадать. Чтобы женщина не страдала от насилия в этой стране, ей нужно собирать подписи? Нужно знать президента лично?
А, ты еще и врешь! К тебе все же обратились, и что ты сделал? Ничего"
Mirusi sieviete, bet runāsim, kas vairāk viņai bija jādara, lai neciestu. Lai sieviete neciestu no vardarbības šajā valstī, viņai ir jāvāc paraksti https://t.co/jEOeLL5eBS? Jāpazīst personīgi prezidents?— Lulle (@nevaretu) June 7, 2023
Ā, bet tu vēl melo! Pie tevis vērsās gan, un ko tu izdarīji? Neko :) https://t.co/uWfIUczssJ
На фоне всей ситуации у прокуратуры в Twitter появилась такая запись:
"Не молчите, говорите! Нужно помочь женщинам обрести смелость искать помощь и поверить, что они не будут оставлены без внимания", - в интервью журналу IEVA сказал генеральный прокурор Юрис Стуканс"
💬 "Neklusējiet, runājiet! Jāpalīdz sievietēm būt drosmīgām meklēt palīdzību un ticēt, ka viņas netiks atstātas novārtā," intervijā žurnālam "IEVA" saka ģenerālprokurors Juris Stukāns.— Prokuratūra (@prokuratura_LV) June 7, 2023
🗞️Interviju ar ģenerālprokuroru lasi @zurnalsIEVA 7. jūnija numurā. pic.twitter.com/1PuyR8F0GQ
"Честное слово, у вас там все в порядке с головой? Женщина, которая обращалась во всевозможные инстанции и не была услышана. "Будьте смелыми, не молчите" - серьезно? Полнейшее бесстыдство и неуважение к женщинам и жертве убийства"
Godavārds, Jums tur viss labi ar galvu? Sieviete, kas vēršas pie visām iespējamām instancēm un netiek sadzirdēta. "Esiet drosmīgas, neklusējiet" - nopietni??!! Galējā nekaunība un necieņa pret sievietēm un nogalināto upuri.— CassiusM (@CassiusM10) June 7, 2023
Новоизбранный президент Эдгар Ринкевич также прокомментировал заявления генерального прокурора:
"Трагедия в Екабпилсе - это халатность и ответственность многих государственных учреждений, любые попытки обвинить жертву или ее адвоката в том, что не сделало государство, неприемлемы, это относится и к прокуратуре"
Traģēdija Jēkabpilī ir daudzu valsts institūciju nolaidība un atbildība, nav pieņemams jebkāds mēģinājums novelt vainu uz cietušo vai viņas advokāti par valsts neizdarīto, tas attiecas arī uz prokuratūru https://t.co/p4nBTb6nRy— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 7, 2023
"Так легко списать собственную преступную халатность и обвинить жертву, особенно если она мертва. Нет никакой надежды на то, что прогнившая система примет к сведению собственные ошибки и исправится. И в этой истории есть "маленькая проблема" - женщина написала письмо генеральному прокурору"
Tas ir tik ērti norakstīt savu noziedzīgo nolaidību un vainot upuri, it īpaši, ja viņa ir mirusi. Nav cerību, ka sapuvusī sistēma pati ņems vērā pieļautās kļūdas un labosies. Un stāstā "maza problēma" - vēstuli ģenerālprokuroram sieviete uzrakstīja. Skat. https://t.co/SN0UCsmbxP https://t.co/nyuojD8lNR— Ilmārs Poikāns (@ilmarmors) June 7, 2023
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