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"Цинизм и глупость". Twitter в ярости от слов генпрокурора Стуканса

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Фото: Prokuratūra/Twitter.com

Адвокат убитой в Екабпилсе женщины не использовала все возможности, чтобы помочь своей клиентке, в том числе не обратилась в Генеральную прокуратуру, заявил в интервью журналу Ieva генеральный прокурор Юрис Стуканс. После этих слов пользователи Twitter пришли в ярость. 

Что случилось? 

16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который до этого длительное время преследовал ее. Женщина регулярно обращалась в полицию с просьбой защитить ее от угроз, но защиты не получила.

В интервью журналу Ieva генеральный прокурор Юрис Стуканс высказал критику в адрес адвоката женщины, упрекнув ее в том, что она недостаточно активно искала способы защиты потерпевшей.

Стуканс сообщил в интервью журналу Ieva, что не читал письмо женщины, в котором она просила помощи генпрокурора, потому что у него нет времени на чтение всех присланных писем. Письмо было передано в один из отделов прокуратуры для оценки.

"Адвокат женщины поступила очень некорректно, заявив, что генеральный прокурор не ответил", - сказал Стуканс. Он раскритиковал действия адвоката, которая вместо письма могла бы добиваться личного приема у него.

"Если адвокат видела, что в соответствующем отделе царит равнодушие, она должна была записаться и прийти ко мне. Я бы принял ее, поговорил и молниеносно отреагировал", - заявил Стуканс.

Латвийский совет присяжных адвокатов обратится в Совет по юстиции с просьбой провести проверку заявлений генерального прокурора Юриса Стуканса в адрес адвоката убитой в Екабпилсе женщины, сообщил агентству LETA председатель совета Янис Розенбергс.

Проверка в случае негативного заключения и при поддержке Сейма может закончиться увольнением Стуканса, заявил Розенбергс.

Реагируя на случившееся, Стуканс в четверг в 15 часов созвал пресс-конференцию, чтобы объяснить свои высказывания в интервью:

Реакция латышского сегмента Twitter

"Серьезно? Разве это достойно генерального прокурора? Тошнит от этой глупости чиновника"

"Как этот человек может быть генеральным прокурором? Как можно нести такую чушь? Цинизм и глупость в одном лице"

Коллеги по цеху выражаются деликатнее, но идея примерна та же:

"Этот укор в сторону адвоката только позорит прокуратуру и ее руководителя. Извинения за некорректность тут были бы к месту"

Теперь пользователи выдвигают свои "версии", кого винить:

"Полиция тоже не виновата, что убийца не найден, потому что Русиньш сам не обратился к ним"

"Что еще, по мнению Стуканса, включает в себя "в том числе"? В том числе женщина/жертва недостаточно громко просила о помощи на базарной площади Екабпилса? Стуканс с его юридическим образованием должен знать, что такой обычай был в истории права в Средневековье, и он не особенно далек от средневекового мышления"

"Таким образом, прокурор хочет сказать, что жертве (или адвокату) нужно пройти абсолютно все правоохранительные органы, от Екабпилсской полиции до генерального прокурора, чтобы получить от государства то, что гарантировано 93-й статьей Сатверсме?

Какой же ты, Стуканс, циничный кусок дерьма"

Многих особенно озадачило заявление генерального прокурора в интервью о том, что адвокат к нему не обращалась. Адвокат Анна Норе заявила обратное - и об этом свидетельствуют не только документы. Это было запечатлено в программе "Что происходит в Латвии", в которой участвовал и сам Стуканс.

"Адвокат убитой женщины Анна Норе признает, что ее клиентка писала генеральному прокурору Юрису Стукансу в сентябре прошлого года в надежде, что прокуроры заметят ненормальность ситуации и увидят картину происходящего в целом"

"Я говорила с прокурором, отметив, насколько серьезно это дело, он ответил - это любовники, они могут только угрожать и ничего не делают", - рассказывает адвокат убитой Анна Норе" 

Таким образом, появилось еще больше несостыковок.

"Последний "перл" Стуканса, кажется, квалифицируется как "позорный поступок, несовместимый с его положением" (статья 41.1 пункт 5 Закона о прокуратуре).

Действительно ли ОК, что генеральный прокурор публично распространяет откровенно ложные, клеветнические новости об адвокате?"

"Умерла женщина, но мы будем говорить, что еще ей нужно было сделать, чтобы не пострадать. Чтобы женщина не страдала от насилия в этой стране, ей нужно собирать подписи? Нужно знать президента лично? 

А, ты еще и врешь! К тебе все же обратились, и что ты сделал? Ничего"

На фоне всей ситуации у прокуратуры в Twitter появилась такая запись:

"Не молчите, говорите! Нужно помочь женщинам обрести смелость искать помощь и поверить, что они не будут оставлены без внимания", - в интервью журналу IEVA сказал генеральный прокурор Юрис Стуканс"

"Честное слово, у вас там все в порядке с головой? Женщина, которая обращалась во всевозможные инстанции и не была услышана. "Будьте смелыми, не молчите" - серьезно? Полнейшее бесстыдство и неуважение к женщинам и жертве убийства"

Новоизбранный президент Эдгар Ринкевич также прокомментировал заявления генерального прокурора: 

"Трагедия в Екабпилсе - это халатность и ответственность многих государственных учреждений, любые попытки обвинить жертву или ее адвоката в том, что не сделало государство, неприемлемы, это относится и к прокуратуре"

"Так легко списать собственную преступную халатность и обвинить жертву, особенно если она мертва. Нет никакой надежды на то, что прогнившая система примет к сведению собственные ошибки и исправится. И в этой истории есть "маленькая проблема" - женщина написала письмо генеральному прокурору"

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