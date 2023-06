"Цинизм и глупость". Twitter в ярости от слов генпрокурора Стуканса

Tad prokurors grib teikt, ka cietušajam (vai advokātam) ir jāiziet pilnīgi visas tiesībaizsardzības instances, no Jēkabpils mentenei līdz ģenerālprokuroram, lai saņemtu no valsts to, ko garantē Satversmes 93.pants?



Kāds tu Stukān tomēr esi cinisks sūda gabals.