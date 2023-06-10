Ига Свёнтек стала чемпионкой "Ролан Гаррос" - в третий раз за четыре года

Свёнтек победила Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Первый сет прошёл для Свёнтек без затруднений, и быстро - всего 48 минут. А вот во втором сете борьба шла 71 минуту, до самого конца, когда Мухова все таки смогла взять верх, упустив два матчбола.

Этот сет стал первым, проигранным Свёнтек на турнире. Третий сет шёл неровно, но в конце Свёнтек смогла победить.

"Ролан Гаррос", также известный как Открытый чемпионат Франции по теннису, является одним из четырёх турниров "Большого шлема".

Ига Свёнтек до этого побеждала на "Ролан Гаррос" дважды: в 2020 и 2022 годах.

Высшее достижение Муховой на "Ролан Гарроc" до этого года - третий круг в 2022 году.

Кстати, в 2017 году чемпионкой "Ролан Гаррос" становилась наша соотечественница, Алёна Остапенко, которая в этом году вылетела во втором кругу.

Ига Свёнтек является первой ракеткой мира, Мухова, до турнира, находилась на 43-м месте рейтинга.

"Ролан Гаррос" проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Завтра, в мужском финале, встретятся серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд.